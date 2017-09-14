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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8984898589868987>
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:16

  ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.

Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів.
І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:27

  Hotab написав:Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.

А, та ясно, потрібно бронювать, як же без обласного лісового обліку.
І випускать в першу чергу, він же перший наповнювач бюджету.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок,
Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія.
За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату.

Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:29

Water

студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун


А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:41

Згідно з оновленим переліком військової допомоги Німеччина передала Україні
боєкомплект до танків Leopard 1;
1 ЗРК PATRIOT із запасними частинами.
2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D;
30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами;
200 мобільних пристроїв для глушіння дронів;
10 автономних морських катерів;
4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами;
10 броньовиків і 3 патрульних джипа;
55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:43

Аргентина вирішила подати заявку на вступ до НАТО, закупити бойові літаки F-16 замість китайських машин і надати допомогу Україні, надіславши їй зброю, необхідну для ведення війни з росією.

“Ми не можемо залишатися нейтральними в цій ситуації. Ми повинні бути на боці країн, які захищають свою свободу та демократію”, – сказав Петрі.
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 20:53

Есть ли война в жизни россиян. Что узнали социологи во время полевого исследования в Бурятии, Свердловской области и Краснодаре
https://www.currenttime.tv/a/otnoshenie ... 25431.html
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 21:22

  Hotab написав:Water

студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун


А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?

Якщо вас цікавить це питання- Welcome https://atom.knu.ua/
Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину.
Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
Water
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 21:45

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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 00:38

  _Mykola_ написав:
  холява написав:Коля , очнись .
Сейчас идет война на выживание нации .

Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины .
Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу .
Они после ранений , акубаротравм .......
Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить .
Тысячи отговорок !
Вы считаете что кто то это должен делать за вас ?
Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?

Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?

Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать .
Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .

Все наладится , даже не сомневайтесь .

Якщо йде беззаконня, і воно толерується з самого верху, то як ви важаєте, пересічні бачать різницю між бурятом і представниками силових органів?
Особисто я поки не ставлю знак рівності, але ж різниця поступова зменшується, особисто мені це не подобається.

І, це дійсно мотивує захищати державу?
Такі дії призводять до протилежного результату, коли представники влади чи військові сприймаються як загроза і вороги. В Києві вже на військові бусики чіпляють "не ТЦК", військові починають прямо говорити, що у відпустці чи по справам у формі їм не комфортно, тому що люди починають шугатися... Навіщо це так робити?
Це дійсно гуртує і мотивує???

Это лично вам кажется, что происходит что-то плохое и недостойное. Кому-то другому, наоборот, мало и хочется пожёстче.
В 100% демократической и свободной Франции не так давно за недостаточно высокий боевой дух расстреливали каждого десятого.
И ничего, победили как-то. Даже территорию добавили себе. Теперь у них, как сказал Боррель, - цветущий сад.
Вы же хотите тут тоже цветущий сад? Вдохновляйтесь.
Лично я, как уже говорил, не одобряю и не поддерживаю. Но я и цели не одобряю. А цель - она оправдывает средства.
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 09 лип, 2024 00:51, всього редагувалось 4 разів.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 00:42

  detroytred написав:
  Ukrainian написав:Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.

Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.

Тому з цього приводу пригадався Пристайко - да всі це розуміють і розуміли здавна і одразу; а хто не розуміє, той короткозорий.

Ну, РФ делает и никого не спрашивает.
В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать.
Вот только 2 момента.
1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много.
Сколько могли бы сделать мы?
2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.

Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое.
Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег.
У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
ЛАД
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