ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів. І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
Hotab написав:Він не зовсім лісник. В лісі не буває. Це офісний планктон, який щось там обліковує щотижня за всі райони області.
А, та ясно, потрібно бронювать, як же без обласного лісового обліку. І випускать в першу чергу, він же перший наповнювач бюджету.
А просто вузІв недостатньо ? В сфері підготовки тих самих фізиків-ядерників. Я так розумію всілякі НИИ, НАН та інше потрібно якщо у нас розробляють щось нове і конкурентне. А не просто експлуатують чужі станки, чужі турбіни, або хай навіть і своє, але те що було розроблено 30-40 років тому . І ніяких новинок, Візьму сферу, де я трохи більше розуміюсь. Авіація і відповідно авіа інженерія. За останні 10 років жодного літака, вузла, агрегату.
Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
Згідно з оновленим переліком військової допомоги Німеччина передала Україні боєкомплект до танків Leopard 1; 1 ЗРК PATRIOT із запасними частинами. 2 самохідних багатофункціональних РЛС TRML-4D; 30 розвідувальних БПЛА Vector із запчастинами; 200 мобільних пристроїв для глушіння дронів; 10 автономних морських катерів; 4 інженерних танки Wisent 1 і броньовану евакуаційну машину із запчастинами; 10 броньовиків і 3 патрульних джипа; 55 000 снарядів 155 мм та 9 000 снарядів до зенітних танків Gepard
студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун
А навіщо він вивчає те паливо? Є хоч якийсь шанс, що цей двигун чи це паливо буде винайденою (розроблено) в Україні? Чи все-таки і паливо і двигун приїдуть до нас в готовому вигляді і знання того хлопака нікому не треба?
Якщо вас цікавить це питання- Welcome https://atom.knu.ua/ Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину. Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
холява написав:Коля , очнись . Сейчас идет война на выживание нации .
Вся эта гнилятина с юридической подоплекой упирается в один вопрос -защита Украины . Те кто в ТЦК и на улицах проверяют документы оформляют и т. д. выполняют свою работу . Они после ранений , акубаротравм ....... Самые большие поборники прав , кто ни за что на свете не желает служить . Тысячи отговорок ! Вы считаете что кто то это должен делать за вас ? Вы будете вести бизнес , в меру жадности помогать , донатить , но дома и спокойно ?
Первое что хочется спросить --а кто должен защищать Украину ?
Здесь как почитаешь , ну пля все тааааааакие ценные , такие справедливые подсказывающие где надо поднажать , и кому что делать . Правда ЭТИ ВСЕ или бегают от армии или дают АХИРЕННЫЕ советы из за границы , как с надувной женщиной и сыном спрятаться и кричать -мы украинские беженцы , денег дайте .
Все наладится , даже не сомневайтесь .
Якщо йде беззаконня, і воно толерується з самого верху, то як ви важаєте, пересічні бачать різницю між бурятом і представниками силових органів? Особисто я поки не ставлю знак рівності, але ж різниця поступова зменшується, особисто мені це не подобається.
І, це дійсно мотивує захищати державу? Такі дії призводять до протилежного результату, коли представники влади чи військові сприймаються як загроза і вороги. В Києві вже на військові бусики чіпляють "не ТЦК", військові починають прямо говорити, що у відпустці чи по справам у формі їм не комфортно, тому що люди починають шугатися... Навіщо це так робити? Це дійсно гуртує і мотивує???
Это лично вам кажется, что происходит что-то плохое и недостойное. Кому-то другому, наоборот, мало и хочется пожёстче. В 100% демократической и свободной Франции не так давно за недостаточно высокий боевой дух расстреливали каждого десятого. И ничего, победили как-то. Даже территорию добавили себе. Теперь у них, как сказал Боррель, - цветущий сад. Вы же хотите тут тоже цветущий сад? Вдохновляйтесь. Лично я, как уже говорил, не одобряю и не поддерживаю. Но я и цели не одобряю. А цель - она оправдывает средства.
Востаннє редагувалось anduzenko в Вів 09 лип, 2024 00:51, всього редагувалось 4 разів.
Ukrainian написав:Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.
Тому з цього приводу пригадався Пристайко - да всі це розуміють і розуміли здавна і одразу; а хто не розуміє, той короткозорий.
Ну, РФ делает и никого не спрашивает. В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать. Вот только 2 момента. 1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много. Сколько могли бы сделать мы? 2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.
Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое. Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег. У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране. Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?