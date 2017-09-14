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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8984898589868987
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 00:56

  d44 написав:
  detroytred написав:І що робити тепер Україні?
Вимагати з трибуни ООН введення миротворців та захисту неба. Нажаль, тільки для контрольованих нами теріторій. На конфлікт з кацапами ніхто не піде

Интересно, страдать склерозом по возрасту положено, вроде, мне. :)
Вам ещё явно рано.
Вы не помните, как в 2022 Зеленский практически в каждом обращении к Западу требовал/умолял: "Закройте небо!"
И регулярно получал категорические отказы.
"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ.
Но вы сами пишете: "На конфлікт з кацапами ніхто не піде".
Ну хоть элементарная логика должна присутствовать!
Нельзя же писать подряд два предложения, прямо противоречащих друг другу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 01:13

  detroytred написав:.............
Або влада чесно доведе до людей реал план-стратегію-бачення перемоги; або тупня може статися -- отримаємо і руїни, і оту поразку (перемовини на ще гірших умовах).

Какой может быть "реал план-стратегія-бачення перемоги", когда мы настолько зависим от помощи Запада, а полагаться на их планы и обещания...
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 01:21

  Water написав:
  ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.

Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів.
І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?

1. Навчається он всё-таки не "в тюрмі". Запрет на выезд это ещё далеко не тюрьма.
2. Если он возвращается, то либо он не такой толковый, либо он не хочет заниматься наукой и его вполне устраивает обслуживание АЭС.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 01:23

  Water написав:...........
Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.

Это вы о чём? :shock:
И какая связь между этим вопросом и вашей ссылкой https://atom.knu.ua/?

Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину.
Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.

Вас интересует национальность винахідника или то, в какой стране будет сделано такое изобретение и какая страна и фирма будет этим пользоваться?
Вам станет легче, если где-то будет записано, что "топливо для нового двигателя Боинг было найдено Петренко (Симоненко, Шевченко, ...), а не Смитом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 01:48

  anduzenko написав:.................
Это лично вам кажется, что происходит что-то плохое и недостойное. Кому-то другому, наоборот, мало и хочется пожёстче.
В 100% демократической и свободной Франции не так давно за недостаточно высокий боевой дух расстреливали каждого десятого.
И ничего, победили как-то. Даже территорию добавили себе. Теперь у них, как сказал Боррель, - цветущий сад.
Вы же хотите тут тоже цветущий сад? Вдохновляйтесь.
Лично я, как уже говорил, не одобряю и не поддерживаю. Но я и цели не одобряю. А цель - она оправдывает средства.

Какую цель вы не одобряете?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 02:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ

імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні.
Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО.
А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії".
Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.
thenewepic
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 02:18

  thenewepic написав:
  ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ

імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні.
Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО.
А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії".
Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.

Вы смотрите с нашей точки зрения.
А у них своя. И свои интересы.
ЛАД
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