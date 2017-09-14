Вимагати з трибуни ООН введення миротворців та захисту неба. Нажаль, тільки для контрольованих нами теріторій. На конфлікт з кацапами ніхто не піде
Интересно, страдать склерозом по возрасту положено, вроде, мне. Вам ещё явно рано. Вы не помните, как в 2022 Зеленский практически в каждом обращении к Западу требовал/умолял: "Закройте небо!" И регулярно получал категорические отказы. "введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ. Но вы сами пишете: "На конфлікт з кацапами ніхто не піде". Ну хоть элементарная логика должна присутствовать! Нельзя же писать подряд два предложения, прямо противоречащих друг другу.
ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів. І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
1. Навчається он всё-таки не "в тюрмі". Запрет на выезд это ещё далеко не тюрьма. 2. Если он возвращается, то либо он не такой толковый, либо он не хочет заниматься наукой и его вполне устраивает обслуживание АЭС.
Water написав:........... Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину. Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
Вас интересует национальность винахідника или то, в какой стране будет сделано такое изобретение и какая страна и фирма будет этим пользоваться? Вам станет легче, если где-то будет записано, что "топливо для нового двигателя Боинг было найдено Петренко (Симоненко, Шевченко, ...), а не Смитом?
anduzenko написав:................. Это лично вам кажется, что происходит что-то плохое и недостойное. Кому-то другому, наоборот, мало и хочется пожёстче. В 100% демократической и свободной Франции не так давно за недостаточно высокий боевой дух расстреливали каждого десятого. И ничего, победили как-то. Даже территорию добавили себе. Теперь у них, как сказал Боррель, - цветущий сад. Вы же хотите тут тоже цветущий сад? Вдохновляйтесь. Лично я, как уже говорил, не одобряю и не поддерживаю. Но я и цели не одобряю. А цель - она оправдывает средства.
ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ
імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні. Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО. А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії". Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.
ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ
імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні. Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО. А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії". Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.
Вы смотрите с нашей точки зрения. А у них своя. И свои интересы.