Вимагати з трибуни ООН введення миротворців та захисту неба. Нажаль, тільки для контрольованих нами теріторій. На конфлікт з кацапами ніхто не піде
Интересно, страдать склерозом по возрасту положено, вроде, мне. Вам ещё явно рано. Вы не помните, как в 2022 Зеленский практически в каждом обращении к Западу требовал/умолял: "Закройте небо!" И регулярно получал категорические отказы. "введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ. Но вы сами пишете: "На конфлікт з кацапами ніхто не піде". Ну хоть элементарная логика должна присутствовать! Нельзя же писать подряд два предложения, прямо противоречащих друг другу.
ЛАД написав:А толковый студент-ядерщик, кот. выпустят постажироваться на Запад, там и останется (если он действительно толковый). Я не против этого, только за. Но государству от этого пользы ноль. Разве что когда-то с гордостью заявить о достижении "украинского" учёного.
Тобто ми прийшли до того, шо цей студент навчається в тюрмі, зрозумів. І звідки ви взяли шо студент не повернеться, якщо порередні 2 рази повертався, а зараз- ні?
1. Навчається он всё-таки не "в тюрмі". Запрет на выезд это ещё далеко не тюрьма. 2. Если он возвращается, то либо он не такой толковый, либо он не хочет заниматься наукой и его вполне устраивает обслуживание АЭС.
Water написав:........... Наприклад, студент вивчає паливо для двигуна літака, на якому літають інопланетяни. У нас десь у ВНЗ чи НАН зараз є такий двигун, шоб перевірить чи працює він, як працює, можливо шось потрібно модернизувати? Такого двигуна нема ніде на території України, а наприклад у CERN такий двигун є. Скажу більше, москальські студенти без питань працюють з цим двигуном у CERNi, а наші- зась.
Прототип двигуна є, але працює він не від шматочка палива невеликого розміру, а від того-ж керосину. Який шанс- не знаю, один на мільйон, чи це буде вінахідник з американців, москалів, французів, китайців, але на даному етапі винахідник точно не буде з України.
Вас интересует национальность винахідника или то, в какой стране будет сделано такое изобретение и какая страна и фирма будет этим пользоваться? Вам станет легче, если где-то будет записано, что "топливо для нового двигателя Боинг было найдено Петренко (Симоненко, Шевченко, ...), а не Смитом?
anduzenko написав:................. Это лично вам кажется, что происходит что-то плохое и недостойное. Кому-то другому, наоборот, мало и хочется пожёстче. В 100% демократической и свободной Франции не так давно за недостаточно высокий боевой дух расстреливали каждого десятого. И ничего, победили как-то. Даже территорию добавили себе. Теперь у них, как сказал Боррель, - цветущий сад. Вы же хотите тут тоже цветущий сад? Вдохновляйтесь. Лично я, как уже говорил, не одобряю и не поддерживаю. Но я и цели не одобряю. А цель - она оправдывает средства.
ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ
імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні. Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО. А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії". Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.
ЛАД написав:"введення миротворців та захист неба" = столкновению с РФ
імпотентні західні лідери поставили все з ніг на голову. Захід боїться конфлікту з кацапами? Та це кацапи повинні боятися конфлікту з Заходом! Бо військові потужності ерефії і НАТО неспівставні. Але ні, перед самим вторгненням західні країни масово висилали послів з України. Нафіга? Навпаки, треба було ввести обмежений контингент ближче до лінії зіткнення, щоб пуйло боявся стріляти по українських силах, щоб не почати війну з НАТО. А тепер дійшло до того, що "НАТО буде потрібно від 35 до 50 додаткових бригад, щоб повністю реалізувати свої нові плани щодо захисту від нападу з боку Росії". Просто сюр якийсь. Тьфу, гидко на цей цирк дивитись.
Вы смотрите с нашей точки зрения. А у них своя. И свои интересы.
Ukrainian написав:Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
Уверен что готов. Как только парламент Канады примет соответствующий закон. Который, разумеется, будет касаться не лично Ukrainian а всех граждан.
Вочевидь, удар, завданий 8 липня по Києву, в результаті якого зруйнована дитяча лікарня Охматдит, мав би посіяти в серцях українців відчуття паніки і катастрофи. Але замість забитися в коридори і боятись, кияни день розбирали завали в лікарні, продемонструвавши щось максимально близьке по духу до того, що було на Майдані у 2014. Джерело: https://censor.net/ua/r3498748 За день з Охмадиту евакуювали понад 600 дітей. Кабмін шукає нове приміщення. -Ну вікна ще можна вставити. А стелі так швидко не відновиш, - з жалем дивляться сестри на новий корпус. -І, бляха ж, не було тут ніколи жодного військового. Тільки діти! То це такий мир вони нам пропонують? Від вранішньої атаки 8 липня в Києві загинуло 22 людини. Крім розбитого Охматдиту під ударом опинилось ще кілька лікарень. Ці удари, як і щоденні бомбардування Харкова і Одесу свідчення того, що єдиний мир, який влаштує Путіна – це випалена земля. Джерело: https://censor.net/ua/r3498748 Відео 6 ракет х-101 прилетіли в одну точку дитячу лікарню. https://www.reddit.com/r/interestingasf ... target_in/
Історія. В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ. Комуніст Кучма якого вибрав кацапомовний схід та південь (хотіли дешевого газу) і який хотів дружби з кацапами іпередав ракети якими зараз після «модернізації» вбивають українських дітей.
Ukrainian написав:Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.
Тому з цього приводу пригадався Пристайко - да всі це розуміють і розуміли здавна і одразу; а хто не розуміє, той короткозорий.
Ну, РФ делает и никого не спрашивает. В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать. Вот только 2 момента. 1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много. Сколько могли бы сделать мы? 2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.
Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое. Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег. У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране. Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
Британія під постійним бомбардуванням зуміла виробляти тисячі літаків
Постійні бомбардування згуртували британців. Люди звикли ночувати в укриттях, а станції метро стали бомбосховищами та навіть імпровізованими гуртожитками. Відмовившись покинути Лондон, король Георг та його дружина Єлизавета стали символами мужності та стійкості. Збереглося і багато кадрів, на яких непохитний Черчілль, одягнений у свій фірмовий комбінезон, на підтвердження своїх слів «Лондон вистоїть», працює в командному центрі під Уайтхоллом. https://drukarnia.com.ua/articles/korot ... voyi-XFl37