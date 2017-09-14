Додано: Вів 09 лип, 2024 03:45

Вочевидь, удар, завданий 8 липня по Києву, в результаті якого зруйнована дитяча лікарня Охматдит, мав би посіяти в серцях українців відчуття паніки і катастрофи. Але замість забитися в коридори і боятись, кияни день розбирали завали в лікарні, продемонструвавши щось максимально близьке по духу до того, що було на Майдані у 2014. Джерело:За день з Охмадиту евакуювали понад 600 дітей. Кабмін шукає нове приміщення.-Ну вікна ще можна вставити. А стелі так швидко не відновиш, - з жалем дивляться сестри на новий корпус.-І, бляха ж, не було тут ніколи жодного військового. Тільки діти! То це такий мир вони нам пропонують?Від вранішньої атаки 8 липня в Києві загинуло 22 людини. Крім розбитого Охматдиту під ударом опинилось ще кілька лікарень. Ці удари, як і щоденні бомбардування Харкова і Одесу свідчення того, що єдиний мир, який влаштує Путіна – це випалена земля. Джерело:Відео 6 ракет х-101 прилетіли в одну точку дитячу лікарню.Історія. В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ.Комуніст Кучма якого вибрав кацапомовний схід та південь (хотіли дешевого газу) і який хотів дружби з кацапами іпередав ракети якими зараз після «модернізації» вбивають українських дітей.