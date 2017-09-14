«Следующие 2-3 месяца будут гораздо жестче, количество жертв станет еще больше, чем за последние полгода», — Орбан в интервью Bild.
5 главных тезисов, после визитов в Киев и Москву: ▪️Украина и РФ отвергли мое предложение сначала объявить перемирие, а затем начинать переговоры. ▪️Путин не может проиграть, учитывая количество солдат, оружия и технологий, которые Rремль использует в войне, победить Россию - такое мнение трудно даже представить. ▪️На Банковой «оптимистичнее оценивают свое положение, поскольку получили от Запада много качественного оружия».
Ukrainian написав:Допоки Україна не освоїть масове виробництво ракет класу кацапських х-101 та іскандерів війна буде тривати.
Клімкін практично прямим текстом вказав чому ми не виробляємо отакі рокети.
Тому з цього приводу пригадався Пристайко - да всі це розуміють і розуміли здавна і одразу; а хто не розуміє, той короткозорий.
Ну, РФ делает и никого не спрашивает. В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать. Вот только 2 момента. 1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много. Сколько могли бы сделать мы? 2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.
Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое. Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег. У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране. Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
Після масованої ракетної атаки рф по Україні 8 липня, зокрема після удару по дитячій лікарні Охматдит у Києві, політика США щодо ударів углиб росії зброєю Штатів залишається незмінною.
Про це заявив під час брифінгу координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.
Відповідаючи на запитання журналістки про ракетну атаку росії на дитячу лікарню, чи не вплине це на позицію США щодо ударів вглиб рф, Кірбі сказав, що немає жодних змін у політиці США – Україна і надалі може використовувати надану Штатами зброю для ударів на прикордонні.
Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Ukrainian написав:Історія. В кінці 1999 року Україна передала Росії як оплату за постачання природного газу 575 ракет Х-55 і Х-55СМ. Комуніст Кучма якого вибрав кацапомовний схід та південь (хотіли дешевого газу) і який хотів дружби з кацапами іпередав ракети якими зараз після «модернізації» вбивають українських дітей.
Л. Логіка.
Якщо напрям (який був раніше) в бік оркостану, то і ракети не потрібні... Бульбашам ракети орки дали свої...
Якщо напрям в бік Європи-НАТО, то ракети вкрай необхідні. Необхідні, як повітря для життя. Тепер дивимось коли почав формуватися напрям в бік Заходу - 2004 рік. І які дії Ющенка і Ко стосовно ракет та армії? І хто саме алогічно діяв?
Це нонсенс: злодій пу захищає свого партнера ядерними ракетами (нехай і без власного управління ними); партнера, якого ніхто не бомбить; а чемний Захід ніяк не роздуплиться, тільки співчуває бомбьожкам дитячих лікарень свого партнера України.
Імхо. Війну не об'явили ні оркостан, ні Україна... Ввів би Захід свої війська, як мінімум, до Дніпра, і фіг би пу що відповів на це. По суті Захід сам цілеспрямовано дає змогу оркостану підвищувати рівень ескалації.
Наразі першочерговим завданням (для України. – Ред.) залишається стабілізація фронту, і, як не прикро це говорити, але максимально виснажити ворога. Хоча різні російські так звані коментатори або офіційні особи говорять про те, що у них чудовий рекрутинг, але в якийсь момент настає переломний момент", – додав естонський генерал.
Голова естонського Генштабу наголосив, що для Європи найголовніше – зберегти єдність у підтримці України як зброєю, так і гуманітарно, економічно та енергетично.
"Таким чином, я думаю, що протягом півроку Україна зможе успішно чинити опір, використовуючи при цьому всі ресурси, які має Європа, для того, щоб все-таки створити для себе такий оперативно-стратегічний резерв, з яким можна було б контратакувати", – пояснив він. https://www.eurointegration.com.ua/news ... 8/7189760/ Дежавю.