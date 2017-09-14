Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.
Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.
Ты ухилянт в еміграції. А я маю віськове посвідчення і спокійно проходжу перевірки в поліції