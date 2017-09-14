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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8986898789888989
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 07:31

  Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль.
https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799

Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит.
Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 07:38

  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль.
https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799

Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит.
Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт



Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 07:40

  vitaliiangel написав:






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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 07:43

  Ukrainian написав:
  Бетон написав:
  Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль.
https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799

Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит.
Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт



Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.

Ты ухилянт в еміграції.
А я маю віськове посвідчення і спокійно проходжу перевірки в поліції
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 08:06

Одесса. Мужик прикинулся мёртвым. Люди проходят мимо и всем пофиг. Когда это мы так обхотабились?




vitaliiangel
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