Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.
Ukrainian написав:Під час атаки 8 липня російські ракети летіли на "надзвичайно низьких висотах". За словами Ігната, деякі з ракет було дуже складно перехопити системам ППО, адже вони летіли на висоті 50 метрів над землею. Такий низький проліт російських ракет свідчить про те, що окупанти, ймовірно, змінили свою тактику чи технології. Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що такі удари мають на меті завдати максимальної шкоди, не даючи змоги системам ППО відреагувати й збити ціль. https://24tv.ua/ohmatdit-obstril-8-lipn ... u_n2592799
Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Не плутай емігрант і ухилянт. Я емігрант а ти ухилянт.
Ты ухилянт в еміграції. А я маю віськове посвідчення і спокійно проходжу перевірки в поліції
Бетон написав:Давай приезжай ко мне в Киев, я наочно покажу, что где летит. Не бойся. А то сидишь там в Канаде, ухылянт
Ще 21 березня: Київ атакували ракетами 21 березня - що повідомлялося За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом російські війська запустили по Києву 31 ракету - дві балістичні ("Іскандер-М" і Х-47М2 "Кинджал") і 29 крилатих (типу Х-101/Х-555). Усі були збиті. https://www.unian.ua/war/masovaniy-rake ... 79594.html А тепер виходить, що навіть столиця, на якій було сконцетровано ресурси ППО, не має достатнього рівня захисту? _________________________________ Українці-то звикли, да і вибору не мають, а от яка буде реакція партнерів особливо після отакої статті якогось Рьопке в Білді: *"ППО столиці підійшло до кінця. Наступної зими в Україні не буде ні електрики, ні тепла. Наші політичні лідери жахливо прорахувалися. Не якась одна російська ракета пробила "захисну парасольку" над столицею, що складається з Patriot, IRIS-T та інших систем, а щонайменше 10. Або у Києва більше немає ракет, або самі системи ППО стали мішенями. У будь-якому разі це катастрофа", - зазначає Рьопке.* https://www.unian.ua/war/ataka-rf-na-ki ... 90507.html Коли європейці примірять війну на себе ... То звісно будуть волати про ніякої ескалації та виходу війни за кордони України.
detroytred написав:А тепер виходить, що навіть столиця, на якій було сконцетровано ресурси ППО, не має достатнього рівня захисту?
розумні люди такі питання не задають. ППО справилося з завдання, знищило, збило, відхилило ракети від істинних цілей , куди вони були направленні. Про все інше ......, багато говорити, та мало що слухати.
detroytred написав:Коли європейці примірять війну на себе ...
ніколи . вони як дівчина на прийомі у стамотолога , він ковиряє їй зуб , а вона стискає йому мошонку . Домовленість у них, ... ми не будемо робити один одному боляче.... Росія завжди була і буде орієнтована на захід, а не на туву, мордву, хакасія і інших ....рабів імперії.
detroytred написав:А тепер виходить, що навіть столиця, на якій було сконцетровано ресурси ППО, не має достатнього рівня захисту?
розумні люди такі питання не задають. ППО справилося з завдання, знищило, збило, відхилило ракети від істинних цілей , куди вони були направленні. Про все інше ......, багато говорити, та мало що слухати.
В больницу ракета прилетела, и говорят, она скорей всего, туда и была направлена, кацапы сами признались, говоря как всегда, что там прятались 100500 натовских генералов. ПВО нам должны дать как и F-16, это беспрецедентно, то, что террорист в 21-м веке не получает достойного отпора в виде уничтожения своих пусковых установок и аэродромов.