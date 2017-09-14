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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8987898889898990
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 09:51

  Бетон написав:Спіймали навідника на Охматдит

Навідника на кого?

Это странная новость. Либо целились четко в кого то и наводчик знал, что этот кто-то там будет, либо провокация. Русня что не знает где охматдит?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 09:56

Re: Re: Попередження від військкомату 8-: (1000 причин не йти в армію від найпатріотичніших ухил
pavelv
cьогодні в 01:30
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Ale, cьогодні в 01:16
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Ок, після полігону розкажеш про ексель)

Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.
Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.
Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.
Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити ..




Надо что-то делать с толпой офицеров, которые не собираются воевать. Они что с другого теста? На фупе сейчас один такой с ником pavelv (и это всего лишь какой-то летеха или сержант, после армии или сборов уже может быть капитан), которому как-то удалось прислать повестку, вот что только что выдал по поводу своего возможного будущего участия в войне:
«Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.
Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.
Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.
Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити .»

Это надо доносить не только до людей, а и до власти, потому что будет беда, если не будут воевать те, кто на это учился и учился, между прочем, за счет наших налогов. Это просто немыслимо! Офицеров вместе с оставниками, наверное, миллионы, если каждый захочет одноместного номера и комфортных условий на войне как на курорте, то это… нет слов.
hxbbgaf
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 09:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

🤬Силова мобілізація чоловіка з сумками на залізничному вокзалі Мукачева

На кадрах видно, як поліція разом із працівниками ТЦК заламали чоловіка та запхали його до невідомої машини.

Це не бігунця з Канади?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 10:03

  Бетон написав: Спіймали навідника на Охматдит

Навідника на кого?


Всем Доброе Утро и Хорошего дня !

......................."Спіймали навідника на Охматдит"....
Вы словили или кто ?
.........а на второй вопрос можно самому задаться вопросом , с вами все в порядке ?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 10:11

  hxbbgaf написав:
Re: Re: Попередження від військкомату 8-: (1000 причин не йти в армію від найпатріотичніших ухил
pavelv
cьогодні в 01:30
IP/Host: ---.mobile.vf-ua.net
Ale, cьогодні в 01:16
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Ок, після полігону розкажеш про ексель)

Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.
Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.
Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.
Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити ..




Надо что-то делать с толпой офицеров, которые не собираются воевать. Они что с другого теста? На фупе сейчас один такой с ником pavelv (и это всего лишь какой-то летеха или сержант, после армии или сборов уже может быть капитан), которому как-то удалось прислать повестку, вот что только что выдал по поводу своего возможного будущего участия в войне:
«Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.
Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.
Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.
Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити .»

Это надо доносить не только до людей, а и до власти, потому что будет беда, если не будут воевать те, кто на это учился и учился, между прочем, за счет наших налогов. Это просто немыслимо! Офицеров вместе с оставниками, наверное, миллионы, если каждый захочет одноместного номера и комфортных условий на войне как на курорте, то это… нет слов.

Во!)))
От тепер ви прочитали таку ж саму хатєлку, як і у вас, --- просто хатєлку.
Тільки від то лі "лейтехі чи сержанта".
І збудилися вкотре))

Тому і пояснюю вам всоте: не дивіться на чиїсь хатєлки і свої не створюйте. І не вигадуйте несінитниць.
Для розсуду хатєлок є закони. Конкретні закони. Які визначають.
І є факти. Які спростовують ваші цифри про мільйони офіцерів та повістки офіцерам лише дивом.

Як ніхто за можновладців не виконає їз функції...
Так ніхто за вас, рядових та сержантів, не буде виконувати ваші посадові.
Черги окремі.
Чому? Вам вже десятки разів було пояснено.

Нємислімо -- це обурюватися тупуватими хатєлками іншого своїми)))
detroytred
 
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