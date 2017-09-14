Додано: Вів 09 лип, 2024 09:56

Re: Re: Попередження від військкомату 8-: (1000 причин не йти в армію від найпатріотичніших ухил

pavelv

cьогодні в 01:30

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Ale, cьогодні в 01:16

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Ок, після полігону розкажеш про ексель)



Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.

Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.

Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.

Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити ..

Надо что-то делать с толпой офицеров, которые не собираются воевать. Они что с другого теста? На фупе сейчас один такой с ником pavelv (и это всего лишь какой-то летеха или сержант, после армии или сборов уже может быть капитан), которому как-то удалось прислать повестку, вот что только что выдал по поводу своего возможного будущего участия в войне:«Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити .»Это надо доносить не только до людей, а и до власти, потому что будет беда, если не будут воевать те, кто на это учился и учился, между прочем, за счет наших налогов. Это просто немыслимо! Офицеров вместе с оставниками, наверное, миллионы, если каждый захочет одноместного номера и комфортных условий на войне как на курорте, то это… нет слов.