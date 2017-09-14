Это странная новость. Либо целились четко в кого то и наводчик знал, что этот кто-то там будет, либо провокация. Русня что не знает где охматдит?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 09:51
Додано: Вів 09 лип, 2024 09:56
Надо что-то делать с толпой офицеров, которые не собираются воевать. Они что с другого теста? На фупе сейчас один такой с ником pavelv (и это всего лишь какой-то летеха или сержант, после армии или сборов уже может быть капитан), которому как-то удалось прислать повестку, вот что только что выдал по поводу своего возможного будущего участия в войне:
«Подивимось. Головне, щоб був одномісний номер. Бо я по життю НІКОЛИ, окрім мами, не міг спати, коли хтось ще поруч.
Ось в Болгарію навіть 36 годин їздив, коли було довго чекати, не спав, потім 12 годин відсипався.
Взагалі теплічна людина, професорський син, єдина дитина, улюблена. Жодного разу не був не зборах.
Якщо не буде комфортних умов, то буде біда. Ну я це з юристом обговорю завтра. Якщо не зможу спати, то як я буду щось робити .»
Это надо доносить не только до людей, а и до власти, потому что будет беда, если не будут воевать те, кто на это учился и учился, между прочем, за счет наших налогов. Это просто немыслимо! Офицеров вместе с оставниками, наверное, миллионы, если каждый захочет одноместного номера и комфортных условий на войне как на курорте, то это… нет слов.
Додано: Вів 09 лип, 2024 09:59
Re: Напад росії і білорусі на Україну
🤬Силова мобілізація чоловіка з сумками на залізничному вокзалі Мукачева
На кадрах видно, як поліція разом із працівниками ТЦК заламали чоловіка та запхали його до невідомої машини.
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Це не бігунця з Канади?
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:03
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:11
Во!)))
От тепер ви прочитали таку ж саму хатєлку, як і у вас, --- просто хатєлку.
Тільки від то лі "лейтехі чи сержанта".
І збудилися вкотре))
Тому і пояснюю вам всоте: не дивіться на чиїсь хатєлки і свої не створюйте. І не вигадуйте несінитниць.
Для розсуду хатєлок є закони. Конкретні закони. Які визначають.
І є факти. Які спростовують ваші цифри про мільйони офіцерів та повістки офіцерам лише дивом.
Як ніхто за можновладців не виконає їз функції...
Так ніхто за вас, рядових та сержантів, не буде виконувати ваші посадові.
Черги окремі.
Чому? Вам вже десятки разів було пояснено.
Нємислімо -- це обурюватися тупуватими хатєлками іншого своїми)))
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:18
Ukrainian , не бегунец .
Он задолго до военных действий выехал на ПМЖ в Канаду .(или куда то там )
Если он голосовал и доказывал что ВФЯ его выбор , это еще ничего не значит .
У нас тут голосовавших за кого хочешь -мульоны .
Теперь голосовавшие , поменяли свое мнение , и что тут такого , только глупый не меняет свое мнение .
Он хотя бы не истерит каждое утро и не выливает тонны лайна , как некоторые .
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:46
Згідно з документом Польща зобов’язується продовжувати підтримувати Україну протягом десяти років дії угоди. Окрім цього, містить такі пункти:
Польща розгляне можливість передачі Україні не менше як однієї додаткової ескадрильї МіГ-29 (щонайменше 14 винищувачів);
надання Польщею декількох пакетів військової допомоги
документ передбачає можливість перехоплення ракет і дронів у повітряному просторі нашої країни, випущених у напрямку Польщі;
створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах;
співробітництво в оборонній промисловості, зокрема розміщення виробництв польських оборонних компаній в Україні та вивчення додаткових можливостей спільного оборонного виробництва;
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:52
В Украине полмиллиона выпускников военных училищ (пока промолчу про тех, кто при ВУЗах на военных кафедрах получил офицерские звания), миллионы отслуживших срочную службу. А главное — более миллиона силовиков (полиция, следователи разных ведомств, прокуратура, фискалы, пенитенциары), которые ежегодно проходили медосмотры, научены обращаться с оружием, получали высокие зарплаты и все (!) они давали присягу народу Украины. Любой из перечисленных несравнимо полезнее на фронте, чем таксист, токарь, сантехник, айтишник или сельский механизатор или кто-то со зрением минус 7, которых сейчас обязали явиться. Треть населения страны выехало за пределы и уже не требует для себя внимания части силовиков. Как раз треть силовиков покроет дефицит кадров на фронте. А если отправить туда половину перечисленных, то война закончится раньше, чем мы все думаем. И вдогонку ещё можно вспомнить 178 тыс военных пенсионеров, не достигших возраста 60 лет, которые сидят дома, получают приличную пенсию и не желают воевать.
А если еще декриминализировать архаические крышевательные статьи вроде сводничества, сутенерства, проституции, порнографии, наркомании (в цивилизованной стране это все должно быть личное дело каждого), то это разгрузит полицию еще вдвое.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 09 лип, 2024 11:26, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Вів 09 лип, 2024 10:59
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