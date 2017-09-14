detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
цікавий пункт. тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дюрі-бачі написав:Щодо фізики, то ми стоїмо на порозі квантових комп'ютерів, а хто як не фізики-ядерники в них розберуться? Я пробував, для мене то занадто складно. А без квантових накриється вся кібербезпека, банківська справа і зв'язок, які особливо актуальні в контексті війни...
На порозі? Квантовим комп'ютерам вже 30 років!! А вони до сих пір не вирішують жодної практичної задачі. А туди вкладені десятки мільярдів доларів(якщо не сотні). Ви в курсі що квантові комп'ютери не вирішують практичних задач, а люди придумують задачі для квантових комп'ютерів?
Дюрі-бачі написав:Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Твердження достатньо спірне. Може так, а може ні. Китай сильно вкладався в науку в 70-ті, 80-ті? Зате прекрасно розвивався в 90-ті і дальше. Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз? З Україною це взагалі зіграло негативно. Величезна кількість(більше ніж в США) високоосвічених людей була скоріше негативним фактором ніж позитивним після розпаду СРСР.
Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию. https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.
detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
цікавий пункт. тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дюрі-бачі написав:Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз?
Японія зараз - третя економіка світу. І продовжує вкладатися. До речі, уряд Японії виділив 188 млн.дол.США грантів для японських компаній, щоб вони впроваджували свої технології в Україні. Програма стартувала в квітні 2024 і розрахована на 7 років.
hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию. https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.
Сенсу немає це обмінюватися дурними хатєлками. От з отим *то лі лейтехой чи сержантом* на ФУПі і обмінюйтеся. Він вам свої тупі хатєлку та вигадку, ви у відповідь свої.
А те, що звертайтеся до влади і в органи, якщо вважаєте свої хатєлки обгрунтованими пропозиціями, так це я вам одразу і вже декілька разів пояснював і пропонував. Краще, ніж по колу голосити свої несінитниці, розкажіть, як звернулися і що вам відповіли. Чи ви гадаєте, що офіцери і це за вас повинні зробити?
detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Офіс простих рішень Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
Дюрі-бачі написав:Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз?
Японія зараз - третя економіка світу. І продовжує вкладатися. До речі, уряд Японії виділив 188 млн.дол.США грантів для японських компаній, щоб вони впроваджували свої технології в Україні. Програма стартувала в квітні 2024 і розрахована на 7 років.
Так, але вона була друга економіка світу(досить близько до США). А сьогодні вона вже майже четверта, її обганяє Німеччина.