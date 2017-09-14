hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию. https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.
Сенсу немає це обмінюватися дурними хатєлками. От з отим *то лі лейтехой чи сержантом* на ФУПі і обмінюйтеся. Він вам свої тупі хатєлку та вигадку, ви у відповідь свої.
А те, що звертайтеся до влади і в органи, якщо вважаєте свої хатєлки обгрунтованими пропозиціями, так це я вам одразу і вже декілька разів пояснював і пропонував. Краще, ніж по колу голосити свої несінитниці, розкажіть, як звернулися і що вам відповіли. Чи ви гадаєте, що офіцери і це за вас повинні зробити?
Та да, наверное, офицеры должны сами себя заставить воевать. Вообще-то, так и должно быть, но не с такими офицерами, как вы. Молчали бы лучше. Знаете же, что была петиция еще несколько месяцев назах отправить силовиков на войну, быстро набрала 25 тыс., результата пока невидно...
sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
Также возможно это поддержит моральный дух кремлевских боевиков, страдающих моральной несостоятельностью в связи с участием в агрессии против соседнего миролюбивого государства Украина.
В связи с попаданием в охмадет и дальнейшими событиями есть мысль о провокации и участии спецслужб в этом. Первая мысль это желание Байдена иметь железобетонное основание для дальнейшего снятия ограничений на применения американских вооружений по объектам вблизи Москвы - главного сосредоточения зла на земле на сегодняшний момент.
sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
Также возможно это поддержит моральный дух кремлевских боевиков, страдающих моральной несостоятельностью в связи с участием в агрессии против соседнего миролюбивого государства Украина.
В связи с попаданием в охмадет и дальнейшими событиями есть мысль о провокации и участии спецслужб в этом. Первая мысль это желание Байдена иметь железобетонное основание для дальнейшего снятия ограничений на применения американских вооружений по объектам вблизи Москвы - главного сосредоточения зла на земле на сегодняшний момент.
То есть это Байден обстрелял больницу российскими ракетами? Когда сами рашисты признаются, что это они стреляли и говорят, что там было как всегда 100500 натовских генералов или что-то подобное? М-да. И по поводу снятия ограничений пока ничего не было, наоборот, вчера Кирби сказал, что ничего не снимают.