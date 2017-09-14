hxbbgaf написав:

Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию.Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.