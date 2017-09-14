detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Офіс простих рішень Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
Дюрі-бачі написав:Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз?
Японія зараз - третя економіка світу. І продовжує вкладатися. До речі, уряд Японії виділив 188 млн.дол.США грантів для японських компаній, щоб вони впроваджували свої технології в Україні. Програма стартувала в квітні 2024 і розрахована на 7 років.
Так, але вона була друга економіка світу(досить близько до США). А сьогодні вона вже майже четверта, її обганяє Німеччина.
hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию. https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.
Сенсу немає це обмінюватися дурними хатєлками. От з отим *то лі лейтехой чи сержантом* на ФУПі і обмінюйтеся. Він вам свої тупі хатєлку та вигадку, ви у відповідь свої.
А те, що звертайтеся до влади і в органи, якщо вважаєте свої хатєлки обгрунтованими пропозиціями, так це я вам одразу і вже декілька разів пояснював і пропонував. Краще, ніж по колу голосити свої несінитниці, розкажіть, як звернулися і що вам відповіли. Чи ви гадаєте, що офіцери і це за вас повинні зробити?
Та да, наверное, офицеры должны сами себя заставить воевать. Вообще-то, так и должно быть, но не с такими офицерами, как вы. Молчали бы лучше. Знаете же, что была петиция еще несколько месяцев назах отправить силовиков на войну, быстро набрала 25 тыс., результата пока невидно...
sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
Также возможно это поддержит моральный дух кремлевских боевиков, страдающих моральной несостоятельностью в связи с участием в агрессии против соседнего миролюбивого государства Украина.
В связи с попаданием в охмадет и дальнейшими событиями есть мысль о провокации и участии спецслужб в этом. Первая мысль это желание Байдена иметь железобетонное основание для дальнейшего снятия ограничений на применения американских вооружений по объектам вблизи Москвы - главного сосредоточения зла на земле на сегодняшний момент.
sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
Также возможно это поддержит моральный дух кремлевских боевиков, страдающих моральной несостоятельностью в связи с участием в агрессии против соседнего миролюбивого государства Украина.
В связи с попаданием в охмадет и дальнейшими событиями есть мысль о провокации и участии спецслужб в этом. Первая мысль это желание Байдена иметь железобетонное основание для дальнейшего снятия ограничений на применения американских вооружений по объектам вблизи Москвы - главного сосредоточения зла на земле на сегодняшний момент.
То есть это Байден обстрелял больницу российскими ракетами? Когда сами рашисты признаются, что это они стреляли и говорят, что там было как всегда 100500 натовских генералов или что-то подобное? М-да. И по поводу снятия ограничений пока ничего не было, наоборот, вчера Кирби сказал, что ничего не снимают.
hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию. https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html Вот какая оказия! И надо отменять еще и эти некоторые случаи и прочие уловки, просто иди и воюй как все и не выдумывай небылицы, что можно наплевать на Конституцию и жить мечтами, что на 1 офицера должно быть 30 солдат и ты должен командовать, когда в стране реально офицеров уже больше чем солдат. Куда сейчас надо, туда и пусть идут, как все, все с одного теста, голубых кровей нет. А если миллион обучавшихся воевать офицеров будут ждать, что их в войну пошлют строить шеренги на плацу и дадут каждому отдельный номер в готеле, то мы навоюем…
Хотя спорить с ухилянтами-«офицерами», которых здесь трое, конечно, смысла нет. С ними должны «спорить» другие органы.
Сенсу немає це обмінюватися дурними хатєлками. От з отим *то лі лейтехой чи сержантом* на ФУПі і обмінюйтеся. Він вам свої тупі хатєлку та вигадку, ви у відповідь свої.
А те, що звертайтеся до влади і в органи, якщо вважаєте свої хатєлки обгрунтованими пропозиціями, так це я вам одразу і вже декілька разів пояснював і пропонував. Краще, ніж по колу голосити свої несінитниці, розкажіть, як звернулися і що вам відповіли. Чи ви гадаєте, що офіцери і це за вас повинні зробити?
Та да, наверное, офицеры должны сами себя заставить воевать. Вообще-то, так и должно быть, но не с такими офицерами, как вы. Молчали бы лучше. Знаете же, что была петиция еще несколько месяцев назах отправить силовиков на войну, быстро набрала 25 тыс., результата пока невидно...
Хто кого повинен примушувати? Всоте -- не вигадуйте і не будуйте на цих свої вигадках. Коли офіцера запасу призвуть і він буде безпідставно відмовлятися (саме відмовлятися виконувати), саме от тоді у вас з'явиться підстава на оці отакі свої заяви.
Поки ви голосите повністю на своїй брехні. Про те, що офіцери відмовляються виконувати обов'язок. Порядок виконання обов'язку по захисту країни визначений... Права також.
Ще раз -- чим ви аргументуєте свої претензії, окрім свого хотіння? Ясно і чітко вкажіть. Мовчати на ваші дурні і брехливі звинувачення? Не смішіть. Мовчали б краще.
Примус? Всі, хто хоч заікається про примус відносно когось іншого, для початку поивнен примусити самого себе і тільки потім може поцікавитися в того іншого -- може і ти так, як я? Саме поцікавитися і не більше. Примус же з боку держави може бути виключно законний.
А тут хбвдлгж з дивану про якийсь-то примус шепоче..., бо схотілося.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 лип, 2024 12:35, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Щодо виплат, дуже спірна позиція. Якщо до Вашого будинку прилетить частина ракети яка знищить все ваше рухоме і нерухоме майно,також всі ваші заощадження - ви разом з родиною вирішите поїхати з країни. Ви готові підписатися під своїм варіантом щодо емігрантів ???
Основной закон - это Конституция. Там написано, что все должны, для офицеров исключения нет, хоть даже они отставной козы барабанщики по специальности. И по другим законам, видим, что можно мобилизировать на должности, более низкие по званию. Вы же тут втроем с этим спорили, на более низкое звание ни-ни, воевать не должны, доходило уже до того, что с инвалидами и стариками себя равняли, только тепленькое место, чтоб не воевать, на другое не согласны, вон на фупе такой же.