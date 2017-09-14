В окопы идут все сейчас, независимо от специальности. Для офицеров и молодых пенсионеров исключения быть не должно, Конституция этого не предусматривает. И другие законы не предусматривают Вот цитата
В Украине офицеры запаса призываются на общих основаниях без соответствующего приказа об их мобилизации. Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины, утвержденного указом Президента Украины от 10 декабря 2008 г. № 1153/2008 регулирует призыв и назначение на должности офицеров запаса во время военного положения. По закону офицеры запаса могут быть мобилизованы не только по своей специальности. Во время военного положения они могут быть назначены простыми стрелками. Законом предусмотрено назначение на более низкую должность сразу после мобилизации или перевода на более низкую должность, если военный занимал военную должность
Я приводил ссылку, там номера законов. Которые надо просто исполнять.
Востаннє редагувалось hxbbgaf в Вів 09 лип, 2024 13:08, всього редагувалось 1 раз.
hxbbgaf написав:Основной закон - это Конституция. Там написано, что все должны, для офицеров исключения нет, хоть даже они отставной козы барабанщики по специальности. И по другим законам, видим, что можно мобилизировать на должности, более низкие по званию.
Залишилось вам тільки вказати кого спростовуєте -- тобто коли де і хто стверджував, що офіцери не повинні захищати, що для них є виключення стосовно обов'зку, який визначений ст. 65 Конституції. Звідки ви генерите свої вигадки? Цитуйте твердження, а не будуйте на вигадках.
Да? А кто тут писал, что пойдет только, если хорошо попросят, и только прикрывать там какой-то отход? Кто писал, что только для офицеров должно быть исключение? Не детройт с хотабом и фоксом? Все это помнят, я не буду сейчас рыться и искать цитаты месячной давности, уже тогда здесь приводил их не раз. Еще и с непригодными стариками и калеками себя равняли, мол, они же не должны, как же все по Конституции.
andrijk777 написав:Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз?
Японія зараз - третя економіка світу. І продовжує вкладатися. До речі, уряд Японії виділив 188 млн.дол.США грантів для японських компаній, щоб вони впроваджували свої технології в Україні. Програма стартувала в квітні 2024 і розрахована на 7 років.
Так, але вона була друга економіка світу(досить близько до США). А сьогодні вона вже майже четверта, її обганяє Німеччина.
І шо? За вашою логікою Японію обганяє Німеччина, тому що Японія постійно вкладається в науку?
hxbbgaf написав:Да? А кто тут писал, что пойдет только, если хорошо попросят, и только прикрывать там какой-то отход? Кто писал, что только для офицеров должно быть исключение? Не детройт с хотабом и фоксом? Все это помнят, я не буду сейчас рыться и искать цитаты месячной давности, уже тогда здесь приводил их не раз. Еще и с непригодными стариками и калеками себя равняли, мол, они же не должны, как же все по Конституции.
Да ні, чуваче, якщо висуваєте претензії та звинувачення, то будьте ласкаві, порийтесь та пошукайте. А не суйте свою інтерпретацію та узагальнення.
І не треба отаке типове демагогічне "все это помнят". Я не пам'ятаю, так що не всі. А про похилих і калік так і овсі пам'ятаю, як показав вам, що це ви суто перебрехали.
Так що уперед. Рийтесь та оперуйте фактами. В дискусії зі мною, по меншій мірі, тільки фактами.
З.и. на відміну від вас я можу легко знайти свої твердження, коли піду: - добровільно, з вказівкою умов. Ключове слово -- добровільно, тобто добровольцем; - за призовом по мобілізації. Ні про яке ваше, що мене треба тіко "заставляти" не було. Буде законний призов, відсутність законних прав на відстрочку, то ніяких проблем апріорі не може бути -- ось на це я вам вказував. У відповідь на вашу ХАТЄЛКУ.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 09 лип, 2024 13:27, всього редагувалось 1 раз.
sergey_stasyuk555 написав:тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
А шо ви так збудилися? Лячно стало від однієї думки?
fler написав:Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
А шо ви так збудилися? Лячно стало від однієї думки?
Аргументація капець... Ну дійсно, невже доктор наук не може, не як бабця під під'їздом, а нормально навести пояснення з чим не згодна.
fler написав:Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
А шо ви так збудилися? Лячно стало від однієї думки?
Не люблю гнилу пропаганду. За лячність питайте в свого чоловіка. Ви мені взагалі-то ніхто.
Трохи розсію тему суперечок ухилянтів. Гарно пішов ріст виплат по регіонам за підписання контрактів. Схоже що бажаючі вичерпуються. Зняття танків з баз зберігання скоротилося майже вдвічі порівняно з піковим в 23 році(65 проти 125). МТЛБ закінчились на базах зберігання. БТР 70 почали знімати. Виснажуються війська РФ. Відповідно терор зростатиме. Вчора був удар по 3 медичним закладам в Києві. Це не випадковість, не співпадіння і не провокація. Чим менше в РФ буде можливостей на фронті - тим більше зростатиме терор.
❗️Навіть якщо Україна втратить свої території, вона все рівно вийде переможцем у війні, оскільки буде ближче до НАТО та ЄС, — NYT з посиланням на американських чиновників
Також у приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою.