Додано: Вів 09 лип, 2024 13:25

hxbbgaf написав: Да? А кто тут писал, что пойдет только, если хорошо попросят, и только прикрывать там какой-то отход? Кто писал, что только для офицеров должно быть исключение? Не детройт с хотабом и фоксом? Все это помнят, я не буду сейчас рыться и искать цитаты месячной давности, уже тогда здесь приводил их не раз. Еще и с непригодными стариками и калеками себя равняли, мол, они же не должны, как же все по Конституции. Да? А кто тут писал, что пойдет только, если хорошо попросят, и только прикрывать там какой-то отход? Кто писал, что только для офицеров должно быть исключение? Не детройт с хотабом и фоксом? Все это помнят, я не буду сейчас рыться и искать цитаты месячной давности, уже тогда здесь приводил их не раз. Еще и с непригодными стариками и калеками себя равняли, мол, они же не должны, как же все по Конституции.

Да ні, чуваче, якщо висуваєте претензії та звинувачення, то будьте ласкаві, порийтесь та пошукайте. А не суйте свою інтерпретацію та узагальнення.І не треба отаке типове демагогічне "все это помнят". Я не пам'ятаю, так що не всі.А про похилих і калік так і овсі пам'ятаю, як показав вам, що це ви суто перебрехали.Так що уперед. Рийтесь та оперуйте фактами. В дискусії зі мною, по меншій мірі, тільки фактами.З.и. на відміну від вас я можу легко знайти свої твердження, коли піду:- добровільно, з вказівкою умов. Ключове слово -- добровільно, тобто добровольцем;- за призовом по мобілізації.Ні про яке ваше, що мене треба тіко "заставляти" не було.Буде законний призов, відсутність законних прав на відстрочку, то ніяких проблем апріорі не може бути -- ось на це я вам вказував. У відповідь на вашу ХАТЄЛКУ.