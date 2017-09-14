По статье 112 Положения военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и более низкие должности также осуществляется без согласия военнослужащих.
*военнослужащий, проходящий военную службу по призыву* -- це строкова служба і служба за призовом офіцерів,які закінчили військову кафедру.
А от ст. 257 дійсно заслуговує уваги.
Але там вказано лише на можливість призначення на нижчі посади. А от кого і як, на скільки нижчі -- треба шукати в поясненнях з іншими законів та інструкцій про порядок проходження вслужби за категоріями.
Бо є різниця між нижче внутрі офіцерських посад (і на скільки нижче: на одну, дві чи безліч ступенів); і з офіцерів в сержанти, рядові; з сержантів в рядові.
Ще раз нагадую, якщо будуть або навіть є отакі нововведення, то ніяких проблем. Є так є. Призвуть по ним, згідно них.
До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує.
І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення.