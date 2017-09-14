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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8990899189928993
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:45

hxbbgaf

По статье 112 Положения военнослужащий, проходящий военную службу по призыву, перемещается в связи со служебной необходимостью и по состоянию здоровья на новое место военной службы без его согласия. В то же время, статья 257 предусматривает, что для доукомплектования ВСУ в особый период назначения военнослужащих на равнозначные и более низкие должности также осуществляется без согласия военнослужащих.
https://zn.ua/war/mobilizatsija-v-ukrai ... nosti.html

*военнослужащий, проходящий военную службу по призыву* -- це строкова служба і служба за призовом офіцерів,які закінчили військову кафедру.

А от ст. 257 дійсно заслуговує уваги.
Але там вказано лише на можливість призначення на нижчі посади. А от кого і як, на скільки нижчі -- треба шукати в поясненнях з іншими законів та інструкцій про порядок проходження вслужби за категоріями.
Бо є різниця між нижче внутрі офіцерських посад (і на скільки нижче: на одну, дві чи безліч ступенів); і з офіцерів в сержанти, рядові; з сержантів в рядові.

Ще раз нагадую, якщо будуть або навіть є отакі нововведення, то ніяких проблем. Є так є. Призвуть по ним, згідно них.

До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує.
І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:53

  detroytred написав:До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує.
І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення
зачем вы реагируете? Уже по 25 раз все обсуждали. В условия дефицита человеческого ресурса решения кто должен воевать нет. Выглядит гротескно когда один пенсионер (не вы) считает что воевать должен бетон, ага и воевать и платить вам пенсии. Проблема дефицита человеческого ресурса решается ещё труднее, чем финансовая. Денег партнёры нальют, а людей не нальют. Отсюда споры, кто должен воевать.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 13:55

  sashaqbl написав:Трохи розсію тему суперечок ухилянтів.Зображення
Гарно пішов ріст виплат по регіонам за підписання контрактів. Схоже що бажаючі вичерпуються.
Зняття танків з баз зберігання скоротилося майже вдвічі порівняно з піковим в 23 році(65 проти 125). МТЛБ закінчились на базах зберігання. БТР 70 почали знімати.
Виснажуються війська РФ.
Відповідно терор зростатиме. Вчора був удар по 3 медичним закладам в Києві. Це не випадковість, не співпадіння і не провокація. Чим менше в РФ буде можливостей на фронті - тим більше зростатиме терор.

А був варіант, що оркостан у війні на виснаження буде з кожним днем посилюватися або не слабнути?

Вони навіть більше заявляють -- якщо будуть програвати, то *весь мир в труху*, а не те що Україну.

Тобто поки все абсолютно логічно і передбачувано.
По ним питання лише одне -- забздять чи ні, якщо дійде до межі (для них).
По нам питання -- на яку ціну згодні..., до якої межі (для нас).
По партнерам -- що заспівають вони ..., бо уж занадто неоднорідні та мають суто власні інтереси.

Коли я вчора казав, що влада повинна чесно донести до народу стратегічний План-бачення -- то це і є визначення отієї нашої межі, ціни. Це корінь.
Якщо з ним чітко визначитися, то тоді можна радикально змінювати всі принципи побудови суспільства та оборони. Все...

Поки ж стратегія на диво або само розсмокчеться, або злиняти.
Якщо ж визначитися неможливо, то і предмету розмови нема. Як є, так і буде. Куди доля витягне.
Буде Перемога, то урапатріоти скажуть "а ми говорили...".
Буде поразка, то песимісти скажуть "а ми ж попереджали...".
А в дійсності пояснення обох не мали сенса.
detroytred
 
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