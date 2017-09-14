sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
ну да , і з старих запасів. І скоро закінчаться. А ще воно нам вигідно як писав колись будівельник бо ракети дорогі. Гроші в москалів теж кінчаються. .. Ну і як впливає обстріл лікарень в києві на тактичну передишку на фронті?))) Стратеги Все набагато простіше. Бють по інфраструктурі щоб нищити інфраструктуру. Завоювати вже наміру нема. Нам нищать економіку.
hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию.
дійсно, як безробітним після початку війни. Вони зараз повинні погоджуватися на любу вакасію, без врахування минулого стажу та освіти, і якщо таких немає то в "армію відновлення" на мінімалку. Їм ще й виплати тільки три місяці залишили. А, ще і обов'язкові заходи з працевлашування - бесіда з ТЦК про переваги контрактоної служби
detroytred написав:До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує. І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення
зачем вы реагируете? Уже по 25 раз все обсуждали. В условия дефицита человеческого ресурса решения кто должен воевать нет. Выглядит гротескно когда один пенсионер (не вы) считает что воевать должен бетон, ага и воевать и платить вам пенсии. Проблема дефицита человеческого ресурса решается ещё труднее, чем финансовая. Денег партнёры нальют, а людей не нальют. Отсюда споры, кто должен воевать.
Так я це розумію. Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).
А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться.
Тому ключове (і що залежить саме від нас самих) -- це наша ціна. Визначитися скільки згодні заплатити за Феррарі. Нехай навіть Феррарі. І вже з цієї чесної відповіді, ціни будувати стратегію...
Ціна покаже наскільки згодні в дійсності -- на Феррарі чи на ... І якщо на Феррарі, то про яку ринкову економіку та ринкові відносини, а також європейські цінності може бути мова.
Розтяжка... І брати на себе відповідальність за вибор, рішення, вже не кажучи про реалізацію, бажаючих поки нє відать і близько. Тільки утопічні надії: верхів - що пропітляємо; низів - аля призвемо впенсів, силовиків і переможемо.
detroytred написав:Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).
А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться
уже вроде пришли к консенсусу что каждый решает за себя как ему лучше, быть в стае или особняком. Я бы мог привести пример из жизни обезьян, но здесь такие примеры трут.
detroytred написав:Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).
А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться
уже вроде пришли к консенсусу что каждый решает за себя как ему лучше, быть в стае или особняком. Я бы мог привести пример из жизни обезьян, но здесь такие примеры трут.
Зараз мова не про, як краще, а про як вижити (країні, нації, суспільству, верстві, громадянину). Війна ж йде на виживання.
Або цинічно -- кого на алтар... Заради Перемоги (виживання). Комуняки свого часу заради цього навіть ще до війни кинули на алтар мільйони українців в Голодомор...
А тут в отакій вже війні як пропітляти надіємось? Кого і що? На алтар... І скільки? Без чесної відповіді та прийняття її суспільством надія на що? За три гривні взяти джек-пот в казіно...
Да і ще грамотно цими фішками (ресурсами) розпорядитися треба. А не програтися вщент.
З.и. тому і кажу, що краще це -- тільки власний вибір кожного. І Бог суддя.
ЛАД написав:.......... Ну, РФ делает и никого не спрашивает. В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать. Вот только 2 момента. 1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много. Сколько могли бы сделать мы? 2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.
Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое. Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег. У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране. Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
Британія під постійним бомбардуванням зуміла виробляти тисячі літаків
Постійні бомбардування згуртували британців. Люди звикли ночувати в укриттях, а станції метро стали бомбосховищами та навіть імпровізованими гуртожитками. Відмовившись покинути Лондон, король Георг та його дружина Єлизавета стали символами мужності та стійкості. Збереглося і багато кадрів, на яких непохитний Черчілль, одягнений у свій фірмовий комбінезон, на підтвердження своїх слів «Лондон вистоїть», працює в командному центрі під Уайтхоллом. https://drukarnia.com.ua/articles/korot ... voyi-XFl37
Про британців Ukrainian розповідає з натхненням. Цікаво, коли ми побачимо непохитного Ukrainian, одягненого у піксель, на підтвердження своїх слів «Україна вистоїть», працюючого нехай не на передку, а хоча ю поряд з Успіхом?
Тому ключове (і що залежить саме від нас самих) -- це наша ціна. Визначитися скільки згодні заплатити за Феррарі. Нехай навіть Феррарі. І вже з цієї чесної відповіді, ціни будувати стратегію...
Ціна покаже наскільки згодні в дійсності -- на Феррарі чи на ... І якщо на Феррарі, то про яку ринкову економіку та ринкові відносини, а також європейські цінності може бути мова.
Розтяжка... І брати на себе відповідальність за вибор, рішення, вже не кажучи про реалізацію, бажаючих поки нє відать і близько. Тільки утопічні надії: верхів - що пропітляємо; низів - аля призвемо впенсів, силовиків і переможемо.