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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8991899289938994>
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:14

  buratinyo написав:
  sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...
Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно

Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.

кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.


ну да , і з старих запасів. І скоро закінчаться. А ще воно нам вигідно як писав колись будівельник бо ракети дорогі. Гроші в москалів теж кінчаються. ..
Ну і як впливає обстріл лікарень в києві на тактичну передишку на фронті?)))
Стратеги :lol:
Все набагато простіше. Бють по інфраструктурі щоб нищити інфраструктуру. Завоювати вже наміру нема. Нам нищать економіку.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  hxbbgaf написав:Законы надо менять, в военное время другие законы. Для обмежено придатних поменяли, надо и для офицеров менять, тем более, что и так в войну можно их призывать на должность ниже по званию.
дійсно, як безробітним після початку війни. Вони зараз повинні погоджуватися на любу вакасію, без врахування минулого стажу та освіти, і якщо таких немає то в "армію відновлення" на мінімалку. Їм ще й виплати тільки три місяці залишили. А, ще і обов'язкові заходи з працевлашування - бесіда з ТЦК про переваги контрактоної служби :)
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:18

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує.
І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення
зачем вы реагируете? Уже по 25 раз все обсуждали. В условия дефицита человеческого ресурса решения кто должен воевать нет. Выглядит гротескно когда один пенсионер (не вы) считает что воевать должен бетон, ага и воевать и платить вам пенсии. Проблема дефицита человеческого ресурса решается ещё труднее, чем финансовая. Денег партнёры нальют, а людей не нальют. Отсюда споры, кто должен воевать.

Так я це розумію.
Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).

А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:25

  Banderlog написав: Нам нищать економіку.

Нам нищать все. Починаючи з демографії.

Тому ключове (і що залежить саме від нас самих) -- це наша ціна. Визначитися скільки згодні заплатити за Феррарі. Нехай навіть Феррарі.
І вже з цієї чесної відповіді, ціни будувати стратегію...

Ціна покаже наскільки згодні в дійсності -- на Феррарі чи на ...
І якщо на Феррарі, то про яку ринкову економіку та ринкові відносини, а також європейські цінності може бути мова.

Розтяжка...
І брати на себе відповідальність за вибор, рішення, вже не кажучи про реалізацію, бажаючих поки нє відать і близько.
Тільки утопічні надії: верхів - що пропітляємо; низів - аля призвемо впенсів, силовиків і переможемо.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:43

  detroytred написав:Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).

А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться
уже вроде пришли к консенсусу что каждый решает за себя как ему лучше, быть в стае или особняком. Я бы мог привести пример из жизни обезьян, но здесь такие примеры трут.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 14:56

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).

А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться
уже вроде пришли к консенсусу что каждый решает за себя как ему лучше, быть в стае или особняком. Я бы мог привести пример из жизни обезьян, но здесь такие примеры трут.

Зараз мова не про, як краще, а про як вижити (країні, нації, суспільству, верстві, громадянину).
Війна ж йде на виживання.

Або цинічно -- кого на алтар...
Заради Перемоги (виживання).
Комуняки свого часу заради цього навіть ще до війни кинули на алтар мільйони українців в Голодомор...

А тут в отакій вже війні як пропітляти надіємось?
Кого і що? На алтар... І скільки?
Без чесної відповіді та прийняття її суспільством надія на що?
За три гривні взяти джек-пот в казіно...

Да і ще грамотно цими фішками (ресурсами) розпорядитися треба.
А не програтися вщент.

З.и. тому і кажу, що краще це -- тільки власний вибір кожного. І Бог суддя.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:01

  Ukrainian написав:
  ЛАД написав:..........
Ну, РФ делает и никого не спрашивает.
В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать.
Вот только 2 момента.
1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много.
Сколько могли бы сделать мы?
2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.

Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое.
Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег.
У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?

Британія під постійним бомбардуванням зуміла виробляти тисячі літаків

https://en.wikipedia.org/wiki/World_War ... production

Постійні бомбардування згуртували британців. Люди звикли ночувати в укриттях, а станції метро стали бомбосховищами та навіть імпровізованими гуртожитками. Відмовившись покинути Лондон, король Георг та його дружина Єлизавета стали символами мужності та стійкості. Збереглося і багато кадрів, на яких непохитний Черчілль, одягнений у свій фірмовий комбінезон, на підтвердження своїх слів «Лондон вистоїть», працює в командному центрі під Уайтхоллом.
https://drukarnia.com.ua/articles/korot ... voyi-XFl37

Про британців Ukrainian розповідає з натхненням.
Цікаво, коли ми побачимо непохитного Ukrainian, одягненого у піксель, на підтвердження своїх слів «Україна вистоїть», працюючого нехай не на передку, а хоча ю поряд з Успіхом?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:10

  detroytred написав:
  Banderlog написав: Нам нищать економіку.

Нам нищать все. Починаючи з демографії.

Тому ключове (і що залежить саме від нас самих) -- це наша ціна. Визначитися скільки згодні заплатити за Феррарі. Нехай навіть Феррарі.
І вже з цієї чесної відповіді, ціни будувати стратегію...

Ціна покаже наскільки згодні в дійсності -- на Феррарі чи на ...
І якщо на Феррарі, то про яку ринкову економіку та ринкові відносини, а також європейські цінності може бути мова.

Розтяжка...
І брати на себе відповідальність за вибор, рішення, вже не кажучи про реалізацію, бажаючих поки нє відать і близько.
Тільки утопічні надії: верхів - що пропітляємо; низів - аля призвемо впенсів, силовиків і переможемо.

яке ще Ферарі? Дівчаткам Бентлі, а хлопчикам окіп
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 15:44

  fler написав:
  andrijk777 написав:Так, але вона була друга економіка світу(досить близько до США). А сьогодні вона вже майже четверта, її обганяє Німеччина.

І шо? За вашою логікою Японію обганяє Німеччина, тому що Японія постійно вкладається в науку? :mrgreen:

viewtopic.php?p=5745450#p5745450
По-моєму я достатньо чітко висловлююсь.
andrijk777
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Я в ауте!

Національне агентство з питань запобігання корупціїї за 1 740 700,00 UAH заказало опрос
з проведення стандартного опитування щодо корупції в Україні


Участник, он же победитель один - "ТОВ ІНФО САПІЄНС", предложил провести опрос за 1 736 766,00 UAH, т.е. на 3 934 грн дешевле.
https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2024-06-18-010500-a

И пусть после этого тендера кто-то напишет, что у Украины, без получения кредитов из внешних источников, нет денег на закупку вооружений, зарплаты призванным военнослужащим, пенсии...
yanyura
 
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