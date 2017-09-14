Додано: Вів 09 лип, 2024 15:58

Banderlog написав: buratinyo написав: sashaqbl написав: На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...

Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше...Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно

Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.



кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.



Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.

ну да , і з старих запасів. І скоро закінчаться. А ще воно нам вигідно як писав колись будівельник бо ракети дорогі. Гроші в москалів теж кінчаються. ..

Ну і як впливає обстріл лікарень в києві на тактичну передишку на фронті?)))

Стратеги

Все набагато простіше. Бють по інфраструктурі щоб нищити інфраструктуру. Завоювати вже наміру нема. Нам нищать економіку. ну да , і з старих запасів. І скоро закінчаться. А ще воно нам вигідно як писав колись будівельник бо ракети дорогі. Гроші в москалів теж кінчаються. ..Все набагато простіше. Бють по інфраструктурі щоб нищити інфраструктуру.

Т.е. обстрел больницы в Киеве детской уничтожает нам экономику? М-да. Полет мысли свидетельствует об отсутствии реальных контраргументов к моим подозрениям. Т.е. мы им дронами тренируемся поджигать нефтезаводы, а они в ответ по детишкам ракетой ударили?Если кому-то интересно, то можно развить тему военной тактики, которая замечена за кремлем. Экономику, если кто-то помнит ее важность разрушают нам войной на нашей территории с первого дня. По степени разрушения нашей экономики можно ранжировать наши потери приблизительно таким списком, где вначале самые сильные для экономики потери с начала полномасштабной войны. Итак,1. Потеря ЗАЭС2. Русификация паспортизация наших граждан на захваченных территориях, стимулирование их выезда в росию. Вывоз наших детей в росию под любым предлогом. Применение наших граждан для войны с Украиной. Как когда-то государственный деятель один заметил, что деньги идут к человеку и приходят от него. Нет людей - деньги не нужны, экономика исчезает.3. Уничтожение объектов энергодобывающих -различных ТЭС, ГЭС, АЭС и т.п.4. Уничтожение урожая сельскохозяйственных культур, что является важным экспортным товаром Украины.5. Уничтожение ВСУ6. Разрушение гражданской инфраструктуры Украины.7. Захват территорий (без инфраструктуры, которую при этом разрушается при ведении боевых действий)Касательно временной передышки на фронте, то именно ракетными обстрелами кремль раньше ее и прикрывал. Еще когда вагнер ротации начинал, то начинались ракетные залпы по всей Украине. Их цель отвлечь внимание от ротации возможно за счет того, что украинская авиация будет пытаться сбить ракеты, а не бомбить позиции кремлевских оккупантов.Как бы там это спорным не казалось, но в Харькове относительное затишье сегодня. И не только в Харькове.