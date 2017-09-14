5 ракет одна за одной
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Додано: Вів 09 лип, 2024 15:48
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 лип, 2024 15:50
У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет.
А через мес. повторный 8 ракет.
т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами.
Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 09 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 09 лип, 2024 15:51
Тут какая беда: те множества (что в скобочках) - они не сильно пересекаются...
>>> З.и.
так это и я говорю но трут
Додано: Вів 09 лип, 2024 15:58
Т.е. обстрел больницы в Киеве детской уничтожает нам экономику? М-да. Полет мысли свидетельствует об отсутствии реальных контраргументов к моим подозрениям. Т.е. мы им дронами тренируемся поджигать нефтезаводы, а они в ответ по детишкам ракетой ударили?
Если кому-то интересно, то можно развить тему военной тактики, которая замечена за кремлем. Экономику, если кто-то помнит ее важность разрушают нам войной на нашей территории с первого дня. По степени разрушения нашей экономики можно ранжировать наши потери приблизительно таким списком, где вначале самые сильные для экономики потери с начала полномасштабной войны. Итак,
1. Потеря ЗАЭС
2. Русификация паспортизация наших граждан на захваченных территориях, стимулирование их выезда в росию. Вывоз наших детей в росию под любым предлогом. Применение наших граждан для войны с Украиной. Как когда-то государственный деятель один заметил, что деньги идут к человеку и приходят от него. Нет людей - деньги не нужны, экономика исчезает.
3. Уничтожение объектов энергодобывающих -различных ТЭС, ГЭС, АЭС и т.п.
4. Уничтожение урожая сельскохозяйственных культур, что является важным экспортным товаром Украины.
5. Уничтожение ВСУ
6. Разрушение гражданской инфраструктуры Украины.
7. Захват территорий (без инфраструктуры, которую при этом разрушается при ведении боевых действий)
Касательно временной передышки на фронте, то именно ракетными обстрелами кремль раньше ее и прикрывал. Еще когда вагнер ротации начинал, то начинались ракетные залпы по всей Украине. Их цель отвлечь внимание от ротации возможно за счет того, что украинская авиация будет пытаться сбить ракеты, а не бомбить позиции кремлевских оккупантов.
Как бы там это спорным не казалось, но в Харькове относительное затишье сегодня. И не только в Харькове.
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