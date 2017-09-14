У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет. А через мес. повторный 8 ракет. т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами. Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.
Востаннє редагувалось Игорь Алексеевич в Вів 09 лип, 2024 15:52, всього редагувалось 2 разів.
detroytred написав:Тому і апелюю: або до закону (як інструменту, який один може звести мільйони хатєлок до хоч якоїсь об'єктивності); або ще краще, до -- кожен сам вирішує за себе (бо не ч'їмось холопом, рабом, реччю, інструментом).
А чудак з дивану генерить до інших, стосовно інших... Бо йому хочеться
уже вроде пришли к консенсусу что каждый решает за себя как ему лучше, быть в стае или особняком. Я бы мог привести пример из жизни обезьян, но здесь такие примеры трут.
Зараз мова не про, як краще, а про як вижити (країні, нації, суспільству, верстві, громадянину). Війна ж йде на виживання.
Або цинічно -- кого на алтар... Заради Перемоги (виживання). Комуняки свого часу заради цього навіть ще до війни кинули на алтар мільйони українців в Голодомор...
А тут в отакій вже війні як пропітляти надіємось? Кого і що? На алтар... І скільки? Без чесної відповіді та прийняття її суспільством надія на що? За три гривні взяти джек-пот в казіно...
Да і ще грамотно цими фішками (ресурсами) розпорядитися треба. А не програтися вщент.
З.и. тому і кажу, що краще це -- тільки власний вибір кожного. І Бог суддя.
Тут какая беда: те множества (что в скобочках) - они не сильно пересекаются...
sashaqbl написав:На мою думку все набагато простіше. Русня хоче переговорів. На своїх умовах. Тому терору ставатиме більше... Цей кокнретно удар - це демонстрація НАТО, що вони налаштовані серйозно
Цель вчерашнего удара - элемент кремлевской системности. Она заключается в следующем.
кремлевским войскам нужна тактическая передышка - пополнить личный состав, подвезти и распределить БК, составить новые планы тактических наступлений. В этот период и начинается обстрел дальних целей ракетами, которые еще делаются и есть со старых запасов, и более мелкими террористическими устройствами.
ну да , і з старих запасів. І скоро закінчаться. А ще воно нам вигідно як писав колись будівельник бо ракети дорогі. Гроші в москалів теж кінчаються. .. Ну і як впливає обстріл лікарень в києві на тактичну передишку на фронті?))) Стратеги Все набагато простіше. Бють по інфраструктурі щоб нищити інфраструктуру. Завоювати вже наміру нема. Нам нищать економіку.
Т.е. обстрел больницы в Киеве детской уничтожает нам экономику? М-да. Полет мысли свидетельствует об отсутствии реальных контраргументов к моим подозрениям. Т.е. мы им дронами тренируемся поджигать нефтезаводы, а они в ответ по детишкам ракетой ударили?
Если кому-то интересно, то можно развить тему военной тактики, которая замечена за кремлем. Экономику, если кто-то помнит ее важность разрушают нам войной на нашей территории с первого дня. По степени разрушения нашей экономики можно ранжировать наши потери приблизительно таким списком, где вначале самые сильные для экономики потери с начала полномасштабной войны. Итак, 1. Потеря ЗАЭС 2. Русификация паспортизация наших граждан на захваченных территориях, стимулирование их выезда в росию. Вывоз наших детей в росию под любым предлогом. Применение наших граждан для войны с Украиной. Как когда-то государственный деятель один заметил, что деньги идут к человеку и приходят от него. Нет людей - деньги не нужны, экономика исчезает. 3. Уничтожение объектов энергодобывающих -различных ТЭС, ГЭС, АЭС и т.п. 4. Уничтожение урожая сельскохозяйственных культур, что является важным экспортным товаром Украины. 5. Уничтожение ВСУ 6. Разрушение гражданской инфраструктуры Украины. 7. Захват территорий (без инфраструктуры, которую при этом разрушается при ведении боевых действий)
Касательно временной передышки на фронте, то именно ракетными обстрелами кремль раньше ее и прикрывал. Еще когда вагнер ротации начинал, то начинались ракетные залпы по всей Украине. Их цель отвлечь внимание от ротации возможно за счет того, что украинская авиация будет пытаться сбить ракеты, а не бомбить позиции кремлевских оккупантов.
Как бы там это спорным не казалось, но в Харькове относительное затишье сегодня. И не только в Харькове.
detroytred написав:До речі, ніж волати на форумі, сходіть в ТЦК зі своїми претензіями, пропозиціями. Донесіть їх до тих, хто вирішує. І головне -- якщо відмовлять, то уважно послухайте їх пояснення
зачем вы реагируете? Уже по 25 раз все обсуждали. В условия дефицита человеческого ресурса решения кто должен воевать нет. Выглядит гротескно когда один пенсионер (не вы) считает что воевать должен бетон, ага и воевать и платить вам пенсии. Проблема дефицита человеческого ресурса решается ещё труднее, чем финансовая. Денег партнёры нальют, а людей не нальют. Отсюда споры, кто должен воевать.
Питання кого вчити,ким навчати,де взяти ресурси, де охочі, чи готові ми платити за контракт іноземцям, чи дають на це кошти, скільки триває втома і інші питання.
fler написав:Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
Цікаво))) "У Польщі побоюються відтоку українських працівників через закон про мобілізацію", — Business Insіder. У військовозобов'язаних залишився тиждень для того, щоб оновити свої дані. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном. На думку польських HR, ця вимога може призвести до «просадки» кадрів на місцевому ринку. За даними Управління соцстраху Польщі (ZUS), на страховому обліку перебували 760 200 громадян України, ~52% — чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі. https://t.me/c/1923909743/2433
Игорь Алексеевич написав:У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет. А через мес. повторный 8 ракет. т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами. Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.
По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.
Востаннє редагувалось sens в Вів 09 лип, 2024 16:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:А тут в отакій вже війні як пропітляти надіємось? Кого і що? На алтар... І скільки? Без чесної відповіді та прийняття її суспільством надія на що? За три гривні взяти джек-пот в казіно...
Нікого. Навіть ті що полягли після відходу росіян від Херсону вже були даремними жертвами. Завжди є інший шлях, нехай довший, нехай важчий, але не через парагвайський варінт.
fler написав:Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
Цікаво))) "У Польщі побоюються відтоку українських працівників через закон про мобілізацію", — Business Insіder. У військовозобов'язаних залишився тиждень для того, щоб оновити свої дані. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном. На думку польських HR, ця вимога може призвести до «просадки» кадрів на місцевому ринку. За даними Управління соцстраху Польщі (ZUS), на страховому обліку перебували 760 200 громадян України, ~52% — чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі. https://t.me/c/1923909743/2433
Питання про населення чи громадян - обирайте. Якщо втратити державу - емігранти в Канаді,Польщі чи Німеччини будуть лише вихвалятися паспорт-книжкою.
fler написав:Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Польща ніколи на таке не піде, колосальна нехватка робочої сили + ще багато українців їдуть далі в ЄС. А виплат в Польщі біженцям взагалі-то немає.
Цікаво))) "У Польщі побоюються відтоку українських працівників через закон про мобілізацію", — Business Insіder. У військовозобов'язаних залишився тиждень для того, щоб оновити свої дані. Це стосується і тих, хто перебуває за кордоном. На думку польських HR, ця вимога може призвести до «просадки» кадрів на місцевому ринку. За даними Управління соцстраху Польщі (ZUS), на страховому обліку перебували 760 200 громадян України, ~52% — чоловіки. Більшість із них працюють в будівельній галузі, промисловості, логістиці, сільському господарстві, торгівлі. https://t.me/c/1923909743/2433
польский роботодавець вимагатиме оновлення даних укр. працівника в польському ангалозі воєнкомата?