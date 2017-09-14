Долар майже 41: НБУ підвищив курс до нового історичного максимуму, — НБУ
Невеличка перемога
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:24
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Долар майже 41: НБУ підвищив курс до нового історичного максимуму, — НБУ
Невеличка перемога
Додано: Вів 09 лип, 2024 16:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
за безвіз - Крим та пів-Донбасу з відтермінуванням доставки 3 роки
за статус перемовин ЄС - лівобережний Південь
ЄС - ?
НАТО - ?
Додано: Вів 09 лип, 2024 16:39
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 09 лип, 2024 16:45
Якщо "все абсолютно логічно і передбачувано", а пройшло 2,5 років війни то певно можна зробити деякі висновки.
1.Не забздять. Якщо ми візьмемо Донецьк або Крим то кинуть ядерку(тактичну) я навіть не сумніваюсь. Але думаю до цього не дійде тому що партнери не дадуть нам стільки зброї щоб ми таке реалізували. А реалізувати нам таке без партнерів по-моєму нереально.
2.Ми - це хто? Межа - яка? Давайте будемо вважати що "ми" це влада(Зе і Ко) тому що вона приймає рішення. Думаю навіть якщо загине мільйон українців - це не межа. А мільйон загине ще дуже не скоро(років 10 мінімум). А енергосистема - це фінгя. Країни не капітулюють у війнах від того що пропало світло. В плані рівня життя до межі ще дуже дуже далеко.
3.Це питання ключове. Напевно головна проблема цієї війни що партнери дивляться на п.1 і також думають що "вони не забздять" тому не будемо над-то сильно помагати Україні. Це помаленько міняється, але над-то помаленько.
Особисто для мене ключова подія це 5 листопада, вибори США. Рішення які прийме Тремп(я надіюсь це буде Трамп) можуть сильно змінити перебіг війни. Тому що зараз Україна(українці) знищуються і тікають, а РФ просто слабне. А перемога Байдена - це ще 5 років такої війни як зараз.
Додано: Вів 09 лип, 2024 16:46
там в кінці статті весело написали, десь так - расія отримала купу зброї від партнерів - снаряди, ракети, безпілотники проте їм не вистачає людей ( навчаних). А ми надали Україні 60 мільярдів. Тому ще не час сідати за стіл переговорів.
Додано: Вів 09 лип, 2024 17:29
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомило агентство DPA.
Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив «сильну опозицію» США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
«Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників», – додав він.
Додано: Вів 09 лип, 2024 17:33
Re: Напад росії і білорусі на Україну
⚡️Відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної Митної служби України, — журналіст Середич
Повідомляють, що у Вінниці затримано на хабарі заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби з контрабандою.
Я не знаю жодної країни, де за хабарів затримують тих,ихто з ними бореться
Додано: Вів 09 лип, 2024 17:39
Заступник начальника митниці боровся з корупцією ? Цікаво з чого такий висновок ?
Додано: Вів 09 лип, 2024 17:41
Да, точно точно хромает. Хотя есть примеры мощных ракетных ударов высокой точности, правда они редкие. Например, телевышку в Харькове сбили одной ракетой. А КАБы, С-300/С-400 летят к нам куда попало.
Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хотя между нами говоря - зачем ракете, несущей боевую часть весом 400-800 кг, точность подания меньше 500 метров? Она ж не для поражения танка предназначена.
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