Додано: Вів 09 лип, 2024 16:45

detroytred написав: Тобто поки все абсолютно логічно і передбачувано.

1.По ним питання лише одне -- забздять чи ні, якщо дійде до межі (для них).

2.По нам питання -- на яку ціну згодні..., до якої межі (для нас).

3.По партнерам -- що заспівають вони ..., бо уж занадто неоднорідні та мають суто власні інтереси.

Тобто поки все абсолютно логічно і передбачувано.1.По ним питання лише одне -- забздять чи ні, якщо дійде до межі (для них).2.По нам питання -- на яку ціну згодні..., до якої межі (для нас).3.По партнерам -- що заспівають вони ..., бо уж занадто неоднорідні та мають суто власні інтереси.

Якщо "все абсолютно логічно і передбачувано", а пройшло 2,5 років війни то певно можна зробити деякі висновки.1.Не забздять. Якщо ми візьмемо Донецьк або Крим то кинуть ядерку(тактичну) я навіть не сумніваюсь. Але думаю до цього не дійде тому що партнери не дадуть нам стільки зброї щоб ми таке реалізували. А реалізувати нам таке без партнерів по-моєму нереально.2.Ми - це хто? Межа - яка? Давайте будемо вважати що "ми" це влада(Зе і Ко) тому що вона приймає рішення. Думаю навіть якщо загине мільйон українців - це не межа. А мільйон загине ще дуже не скоро(років 10 мінімум). А енергосистема - це фінгя. Країни не капітулюють у війнах від того що пропало світло. В плані рівня життя до межі ще дуже дуже далеко.3.Це питання ключове. Напевно головна проблема цієї війни що партнери дивляться на п.1 і також думають що "вони не забздять" тому не будемо над-то сильно помагати Україні. Це помаленько міняється, але над-то помаленько.Особисто для мене ключова подія це 5 листопада, вибори США. Рішення які прийме Тремп(я надіюсь це буде Трамп) можуть сильно змінити перебіг війни. Тому що зараз Україна(українці) знищуються і тікають, а РФ просто слабне. А перемога Байдена - це ще 5 років такої війни як зараз.