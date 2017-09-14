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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:32
Бетон написав:
Навіть якщо Україна втратить свої території, вона все рівно вийде переможцем у війні, оскільки буде ближче до НАТО та ЄС, — NYT з посиланням на американських чиновників
Також у приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою.
за безвіз - Крим та пів-Донбасу з відтермінуванням доставки 3 роки
за статус перемовин ЄС - лівобережний Південь
ЄС - ?
НАТО - ?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:39
flyman написав:
польский роботодавець вимагатиме оновлення даних укр. працівника в польському ангалозі воєнкомата?
Хто в школі історію вчив, пам'ятає - "васал мого васала - не мій васал", "З Дону видачі нема , а про Віслу - невідомо"
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:45
detroytred написав:
Тобто поки все абсолютно логічно і передбачувано.
1.По ним питання лише одне -- забздять чи ні, якщо дійде до межі (для них).
2.По нам питання -- на яку ціну згодні..., до якої межі (для нас).
3.По партнерам -- що заспівають вони ..., бо уж занадто неоднорідні та мають суто власні інтереси.
Якщо "все абсолютно логічно і передбачувано", а пройшло 2,5 років війни то певно можна зробити деякі висновки.
1.Не забздять. Якщо ми візьмемо Донецьк або Крим то кинуть ядерку(тактичну) я навіть не сумніваюсь. Але думаю до цього не дійде тому що партнери не дадуть нам стільки зброї щоб ми таке реалізували. А реалізувати нам таке без партнерів по-моєму нереально.
2.Ми - це хто? Межа - яка? Давайте будемо вважати що "ми" це влада(Зе і Ко) тому що вона приймає рішення. Думаю навіть якщо загине мільйон українців - це не межа. А мільйон загине ще дуже не скоро(років 10 мінімум). А енергосистема - це фінгя. Країни не капітулюють у війнах від того що пропало світло. В плані рівня життя до межі ще дуже дуже далеко.
3.Це питання ключове. Напевно головна проблема цієї війни що партнери дивляться на п.1 і також думають що "вони не забздять" тому не будемо над-то сильно помагати Україні. Це помаленько міняється, але над-то помаленько.
Особисто для мене ключова подія це 5 листопада, вибори США. Рішення які прийме Тремп(я надіюсь це буде Трамп) можуть сильно змінити перебіг війни. Тому що зараз Україна(українці) знищуються і тікають, а РФ просто слабне. А перемога Байдена - це ще 5 років такої війни як зараз.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 16:46
fox767676 написав: Бетон написав:
Навіть якщо Україна втратить свої території, вона все рівно вийде переможцем у війні, оскільки буде ближче до НАТО та ЄС, — NYT з посиланням на американських чиновників
Також у приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою.
за безвіз - Крим та пів-Донбасу з відтермінуванням доставки 3 роки
за статус перемовин ЄС - лівобережний Південь
ЄС - ?
НАТО - ?
там в кінці статті весело написали, десь так - расія отримала купу зброї від партнерів - снаряди, ракети, безпілотники проте їм не вистачає людей ( навчаних). А ми надали Україні 60 мільярдів. Тому ще не час сідати за стіл переговорів.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:29
Французький президент Емманюель Макрон заявив, що Сполучені Штати та Німеччина є головними противниками вступу України до Північноатлантичного альянсу.
Про це повідомило агентство DPA.
Перед самітом НАТО у Вашингтоні Макрон відзначив «сильну опозицію» США та Німеччини щодо запрошення України приєднатися до Альянсу.
«Зрештою, запрошення України до НАТО буде рішенням союзників», – додав він.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:33
⚡️Відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної Митної служби України, — журналіст Середич
Повідомляють, що у Вінниці затримано на хабарі заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби з контрабандою.
Я не знаю жодної країни, де за хабарів затримують тих,ихто з ними бореться
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:39
Бетон написав:
⚡️Відбуваються обшуки у Центральному апараті Державної Митної служби України, — журналіст Середич
Повідомляють, що у Вінниці затримано на хабарі заступника начальника Вінницької митниці по лінії боротьби з контрабандою.
Я не знаю жодної країни, де за хабарів затримують тих,ихто з ними бореться
Заступник начальника митниці боровся з корупцією ? Цікаво з чого такий висновок ?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:41
Игорь Алексеевич написав:
У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет.
А через мес. повторный 8 ракет.
т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами.
Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.
Да, точно точно хромает. Хотя есть примеры мощных ракетных ударов высокой точности, правда они редкие. Например, телевышку в Харькове сбили одной ракетой. А КАБы, С-300/С-400 летят к нам куда попало.
Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хотя между нами говоря - зачем ракете, несущей боевую часть весом 400-800 кг, точность подания меньше 500 метров? Она ж не для поражения танка предназначена.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:44
buratinyo написав:
Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації.
Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 17:44
fox767676 написав: Бетон написав:
Навіть якщо Україна втратить свої території, вона все рівно вийде переможцем у війні, оскільки буде ближче до НАТО та ЄС, — NYT з посиланням на американських чиновників
Також у приватних розмовах офіційні особи кажуть, що Україні буде майже неможливо повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її результативність на полі бою буде сильнішою.
за безвіз - Крим та пів-Донбасу з відтермінуванням доставки 3 роки
за статус перемовин ЄС - лівобережний Південь
ЄС - ?
НАТО - ?
ПБ.
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