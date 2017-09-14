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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8993899489958996
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:03

  andrijk777 написав:
  detroytred написав:Тобто поки все абсолютно логічно і передбачувано.
1.По ним питання лише одне -- забздять чи ні, якщо дійде до межі (для них).
2.По нам питання -- на яку ціну згодні..., до якої межі (для нас).
3.По партнерам -- що заспівають вони ..., бо уж занадто неоднорідні та мають суто власні інтереси.

Якщо "все абсолютно логічно і передбачувано", а пройшло 2,5 років війни то певно можна зробити деякі висновки.
1.Не забздять. Якщо ми візьмемо Донецьк або Крим то кинуть ядерку(тактичну) я навіть не сумніваюсь. Але думаю до цього не дійде тому що партнери не дадуть нам стільки зброї щоб ми таке реалізували. А реалізувати нам таке без партнерів по-моєму нереально.
2.Ми - це хто? Межа - яка? Давайте будемо вважати що "ми" це влада(Зе і Ко) тому що вона приймає рішення. Думаю навіть якщо загине мільйон українців - це не межа. А мільйон загине ще дуже не скоро(років 10 мінімум). А енергосистема - це фінгя. Країни не капітулюють у війнах від того що пропало світло. В плані рівня життя до межі ще дуже дуже далеко.
3.Це питання ключове. Напевно головна проблема цієї війни що партнери дивляться на п.1 і також думають що "вони не забздять" тому не будемо над-то сильно помагати Україні. Це помаленько міняється, але над-то помаленько.

Особисто для мене ключова подія це 5 листопада, вибори США. Рішення які прийме Тремп(я надіюсь це буде Трамп) можуть сильно змінити перебіг війни. Тому що зараз Україна(українці) знищуються і тікають, а РФ просто слабне. А перемога Байдена - це ще 5 років такої війни як зараз.

тобто колективний захід скаже, ой та "хай вже орки переможуть, бо ми золотий мільярд елоїв", чи "держави моря перемагали в двох світових війнах плюс в холодній, так що можем павтаріть"
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:07

  Игорь Алексеевич написав:У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет.
А через мес. повторный 8 ракет.
т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами.
Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.

Або взагалі нуль інфо. Бо дивився інфографіку по прильотам 08.07 так росіяни ще вночі почали - і були прильоти в одне місто зах України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:19

  sens написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Ну, РФ делает и никого не спрашивает.
В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать.
Вот только 2 момента.
1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много.
Сколько могли бы сделать мы?
2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.

Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое.
Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег.
У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?

Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).

К вам 2 вопроса.
1. какая связь вашего вопроса с моим постом?
2. Как связаны "корупційні схеми в самому Ізраїлю" с "використанням зброї (власної чи партнерської)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:35

  ЛАД написав:
  sens написав:
  ЛАД написав:"]
.............
Ну, РФ делает и никого не спрашивает.
В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать.
Вот только 2 момента.
1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много.
Сколько могли бы сделать мы?
2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.

Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое.
Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег.
У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?

Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).

К вам 2 вопроса.
1. какая связь вашего вопроса с моим постом?
2. Как связаны "корупційні схеми в самому Ізраїлю" с "використанням зброї (власної чи партнерської)?[/quote]
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ви ОДЕСИТУ будете відповідати питанням на питання замість відповіді - погані у ВАС БУЛИ ВЧИТЕЛІ
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:36

ЛАД

питання Я вам задав першим , тому або не треба було взагалі цитувати , або надайте по суті питання , а саме
Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
sens
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  #<1 ... 8993899489958996
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