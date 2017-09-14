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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 89948995899689978998>
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:07

  Игорь Алексеевич написав:У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет.
А через мес. повторный 8 ракет.
т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами.
Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.

Або взагалі нуль інфо. Бо дивився інфографіку по прильотам 08.07 так росіяни ще вночі почали - і були прильоти в одне місто зах України.
BIGor
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:19

  sens написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:.............
Ну, РФ делает и никого не спрашивает.
В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать.
Вот только 2 момента.
1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много.
Сколько могли бы сделать мы?
2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.

Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое.
Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону.
В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег.
У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране.
Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?

Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).

К вам 2 вопроса.
1. какая связь вашего вопроса с моим постом?
2. Как связаны "корупційні схеми в самому Ізраїлю" с "використанням зброї (власної чи партнерської)?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 18:36

ЛАД

питання Я вам задав першим , тому або не треба було взагалі цитувати , або надайте по суті питання , а саме
Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:42

  BeneFuckTor написав:
  Ukrainian написав:Відео 6 ракет х-101 прилетіли в одну точку дитячу лікарню.
https://www.reddit.com/r/interestingasf ... target_in/

А показують тільки одне місце біля лікарні, і пишуть що там 27 загиблих, хто в це повірить. А де інші 5ть прильотів, вони ж поруч, то там що твориться тоді
В лікарню - 1 чи 2 прильоти, а поряд - 4 чи 5. А Ви знаєте, що там за об'єкт поруч з лікарнею, куди більшість ракет прибула? Якщо ні, підкажу
Востаннє редагувалось Visky в Вів 09 лип, 2024 19:46, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:46

  Visky написав:
  BeneFuckTor написав:
  Ukrainian написав:Відео 6 ракет х-101 прилетіли в одну точку дитячу лікарню.
https://www.reddit.com/r/interestingasf ... target_in/

А показують тільки одне місце біля лікарні, і пишуть що там 27 загиблих, хто в це повірить. А де інші 5ть прильотів, вони ж поруч, то там що твориться тоді
В лікарню - 1 чи 2 прильоти, а поряд - 5. А Ви знаєте, що там за об'єкт поруч з лікарнею? Якщо ні, підкажу

Підкажіть ...

Міністерство транспорту ? Завод Артем ? База НАТО ? ...

Не стримуйтесь
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:50

pesikot Не вгадав ніхто. Ви не кияни?
Підказка: весною 22 було падіння уламків з жертвами з іншого боку від від об'єкту - біля Південного вокзалу
Visky
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:52


Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 19:54

  Visky написав:pesikot Не вгадав ніхто. Ви не кияни?
Підказка: весною 22 було падіння уламків з жертвами з іншого боку від від об'єкту - біля Південного вокзалу

Я не киянин, але знаю де Південний вокзал

Знаю, де Охмадет

І знаю, що це від місця удару - трохи далеченько

То ж, давай конспірологію, дуже цікаво почитати )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Хватит, это не имеет смысла, давайте остановим СВО!" Z-блогер прозрел и обратился к военным РФ

pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:06

Може кому цікаво

ПРАВИЛА військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів визначені в Постанові КМУ
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1487-2022-п#Text
Додаток номер 2.

Незрозумілий момент з ВЛК.
З одного боку в цій Постанові п.1 пп4 визначає:
1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні:
.....
4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів;

Тобто ВЛК військовозобов'язаний повинен проходити ВЛК *згідно з рішеннями комісій ...військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки...*

З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік. І за словами речника ТЦК начебто (ключове слово - начебто, бо поки тільки за словами речника) відноситься до даних, які потрібно оновляти в разі змін. Тобто термін дійсності один рік вийшов, то треба оновити.

Внятної відповіді треба чи не треба самому вимагати-перейматися направленням на ВЛК чи чекати поки вони самі повісткою або дзвінком сповістять (тобто вирішать), в своєму ТЦК не отримав.
detroytred
 
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