Игорь Алексеевич написав:У нас пару мес. назад прилёт был по Днепрогэсу за час 12 ракет. А через мес. повторный 8 ракет. т.к. точность у них хромает, то попадали и рядом с жил. домами. Просто Киев более СМИ освещают. В др. городах прилёты каждый день и сообщения просто в ленте.
Або взагалі нуль інфо. Бо дивився інфографіку по прильотам 08.07 так росіяни ще вночі почали - і були прильоти в одне місто зах України.
detroytred написав:............. Ну, РФ делает и никого не спрашивает. В принципе ракеты, наверно, могли бы и мы делать. Вот только 2 момента. 1. РФ при явно бОльших финансовых возможностях делает их не очень много. Сколько могли бы сделать мы? 2. РФ ракеты выпускала постоянно и серийно. У нас это давно штучное производство. Не берусь судить, не знаю, достаточно ли у нас сегодня квалифицированных кадров.
Ну и третий момент. Оборонка дело дорогое. Министры обороны стран НАТО ещё в 2006 году приняли решение о выделении по крайней мере 2% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на оборону. В результате после регулярных и многочисленных претензий США (особенно Трампа), после того, как после начала нашей войны, НАТО убедились, что не готовы к серьёзной войне, на этот год наконец 18 из 32 стран-членов НАТО запланировали расходы не ниже 2%. Нет денег. У нас в прошлом году на оборону потрачено 32% ВВП. Как вы думаете, долго не очень богатая страна может нести такие расходы? И какой уровень жизни будет при этом в стране. Интересно, Ukrainian готов бросить благополучную Канаду и приехать сюда осваивать "масове виробництво ракет класу кацапських" в условиях, близких к временам ВОВ? Или будет оттуда "клеймить позором" украинцев, которые тоже почему-то не мечтают о такой жизни на неопределённый срок?
Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
К вам 2 вопроса. 1. какая связь вашего вопроса с моим постом? 2. Как связаны "корупційні схеми в самому Ізраїлю" с "використанням зброї (власної чи партнерської)?
питання Я вам задав першим , тому або не треба було взагалі цитувати , або надайте по суті питання , а саме Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
Незрозумілий момент з ВЛК. З одного боку в цій Постанові п.1 пп4 визначає: 1. Призовники, військовозобов’язані та резервісти повинні: ..... 4) проходити медичний огляд та лікування в закладах охорони здоров’я згідно з рішеннями комісій з питань взяття на військовий облік, направлення для проходження базової військової служби або військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, закладів охорони здоров’я СБУ, а у розвідувальних органах - за рішенням керівників відповідних підрозділів або військово-лікарської комісії розвідувальних органів;
Тобто ВЛК військовозобов'язаний повинен проходити ВЛК *згідно з рішеннями комісій ...військово-лікарських комісій районних (міських) територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки...*
З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік. І за словами речника ТЦК начебто (ключове слово - начебто, бо поки тільки за словами речника) відноситься до даних, які потрібно оновляти в разі змін. Тобто термін дійсності один рік вийшов, то треба оновити.
Внятної відповіді треба чи не треба самому вимагати-перейматися направленням на ВЛК чи чекати поки вони самі повісткою або дзвінком сповістять (тобто вирішать), в своєму ТЦК не отримав.