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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:16
pesikot написав: Visky написав:pesikot
Не вгадав ніхто. Ви не кияни?
Підказка: весною 22 було падіння уламків з жертвами з іншого боку від від об'єкту - біля Південного вокзалу
Я не киянин, але знаю де Південний вокзал
Знаю, де Охмадет
І знаю, що це від місця удару - трохи далеченько
То ж, давай конспірологію, дуже цікаво почитати )
Я не знаю локації з'йомки, якщо зі сторони Татарки, Лук'янівки, Дорогожичів - можливо то Охматдит за високим будинком, а за деревами - Артем, а якщо з протилежної сторони - інший офіційний військовий
(підказка 2) об'єкт.
Востаннє редагувалось Visky
в Вів 09 лип, 2024 20:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:19
Visky написав:pesikot
Не вгадав ніхто. Ви не кияни?
Підказка: весною 22 було падіння уламків з жертвами з іншого боку від від об'єкту - біля Південного вокзалу
Натякаєте на міноборони? До нього відстань майже кілометр, завелика похибка як для "высокоточного оружия"
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:19
pesikot написав:
"Хватит, это не имеет смысла, давайте остановим СВО!" Z-блогер прозрел и обратился к военным РФ
Вже котре століття кацапня нападає на Україну і як завжди відгрібає. Але історія їх нічого не навчила, тому що замість вивчення історії вони її переписують, як їм заманеться, героями себе малюють. Тому по факту бачимо лише деградацію їх нікчемної породи.
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:23
Visky написав: pesikot написав: Visky написав:pesikot
Не вгадав ніхто. Ви не кияни?
Підказка: весною 22 було падіння уламків з жертвами з іншого боку від від об'єкту - біля Південного вокзалу
Я не киянин, але знаю де Південний вокзал
Знаю, де Охмадет
І знаю, що це від місця удару - трохи далеченько
То ж, давай конспірологію, дуже цікаво почитати )
Я не знаю локації з'йомки, якщо зі сторони Татарки, Лук'янівки, Дорогожичів - можливо то Охматдит за високим будинком, а за деревами - Артем, а якщо з протилежної сторони - інший офіційний військовий
(підказка 2) об'єкт.
Та ти шоо ...
+/- кілометр - це поруч
Пиши конкретику, або замовкни
Але якщо ти напишешь конкретику, то виявіться, що це ні фіга не поруч
А вгатили саме по Охматдету і зруйнували приміщення.
Ти ж повинен знати яке саме, якщо ти такий знавець
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:30
Що означали літери V і Z на ворожій техніці?
Куча "експертів" плодила фантасмагоричні догадки, але досі я не почув, не прочитав правильної відповіді.
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Visky
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:31
Visky написав:
Що означали літери V і Z на ворожій техніці?
Куча "експертів" плодила фантасмагоричні догадки, але досі я не почув, не прочитав правильної відповіді.
ViZky
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:31
Visky
Іди звідси, тут не подають
Тут таких, як ти - пиздять )
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pesikot
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:40
Visky написав:
Що означали літери V і Z на ворожій техніці?
Куча "експертів" плодила фантасмагоричні догадки, але досі я не почув, не прочитав правильної відповіді.
"дядя Петя ты дурак?"(с)
тебе уже доложили, тут не подают...
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:43
кажуть, лейтенант Святослав Вакарчук демобілізувався.
по липовій влк чи як?
я взагалі думав що то був "культурний фронт" на громадських засадах.
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sergey_stasyuk555
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:48
sergey_stasyuk555 Він і з ВР двічи демобілізовувався
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