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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8995899689978998
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:52

  Visky написав:sergey_stasyuk555 Він і з ВР двічи демобілізовувався

це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 20:55

  sergey_stasyuk555 написав:кажуть, лейтенант Святослав Вакарчук демобілізувався.
по липовій влк чи як?
я взагалі думав що то був "культурний фронт" на громадських засадах.

стесняюсь спросить но все же...
вопрос к Вакарчуку прозвучал от мобилизованного, из какого окопа?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:01

  flyman написав:
  Visky написав:sergey_stasyuk555 Він і з ВР двічи демобілізовувався

це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?

Андрюша аки горяч, для начала за себя ответь
данные обновил?
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:05

  Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?

Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
sens
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