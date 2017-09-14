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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:52
Visky написав:sergey_stasyuk555
Він і з ВР двічи демобілізовувався
це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 20:55
sergey_stasyuk555 написав:
кажуть, лейтенант Святослав Вакарчук демобілізувався.
по липовій влк чи як?
я взагалі думав що то був "культурний фронт" на громадських засадах.
стесняюсь спросить но все же...
вопрос к Вакарчуку прозвучал от мобилизованного, из какого окопа?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 21:01
flyman написав: Visky написав:sergey_stasyuk555
Він і з ВР двічи демобілізовувався
це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
Андрюша аки горяч, для начала за себя ответь
данные обновил?
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Додано: Вів 09 лип, 2024 21:05
Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?
Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
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