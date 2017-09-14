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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8994899589968997
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:05

  Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?

Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:34

  sens написав:По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.

Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:12

  flyman написав:
  Visky написав:sergey_stasyuk555 Він і з ВР двічи демобілізовувався

це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?

данные обновил, воен???
"горяч"!!!
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:16

  Прохожий написав:
  flyman написав:
  Visky написав:sergey_stasyuk555 Він і з ВР двічи демобілізовувався

це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?

данные обновил, воен???
"горяч"!!!


«горяч» то в 2012 році.
Зображення


Зараз «достатньо теплий для тепловізора» . В старому «танкері».
:D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  sens написав:По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.

Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Хіба що мова що ділянка була знеструмлена, а ходили дизелі відповідно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:28

  Hotab написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?

данные обновил, воен???
"горяч"!!!


«горяч» то в 2012 році.
Зображення


Зараз «достатньо теплий для тепловізора» . В старому «танкері».
:D

реально красава!
жилетка-разгрузка уже есть)

кстати настоящий армейский танкер реально крут, не путать с "кожаный танкер с турции")))
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.

Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:34

  sashaqbl написав:
  buratinyo написав:Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.

Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації.
Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.

Саме так.
До речі, останні модифікації Х-101 мають оптико-електронне наведення на кінцевій фазі.
Схоже тому москалі на Охматдит ракету саме вдень запустили (і вона попала на відео).
Вони цілеспрямованно у лікарню цілились ((
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:36

  Mimohod написав:
  detroytred написав:З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.

Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.

спасибо кэп!
а то мы тут все в непонятках...
прояснил ситуацию)))
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