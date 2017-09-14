Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 09 лип, 2024 21:05
Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?
Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
sens
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Додано: Вів 09 лип, 2024 21:34
sens написав:
По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.
Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Hotab
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:12
flyman написав: Visky написав: sergey_stasyuk555
Він і з ВР двічи демобілізовувався
це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
данные обновил, воен???
"горяч"!!!
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:16
Прохожий написав: flyman написав: Visky написав: sergey_stasyuk555
Він і з ВР двічи демобілізовувався
це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
данные обновил, воен???
"горяч"!!!
«горяч» то в 2012 році.
Зараз «достатньо теплий для тепловізора» . В старому «танкері».
Hotab
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:17
Hotab написав: sens написав:
По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.
Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Хіба що мова що ділянка була знеструмлена, а ходили дизелі відповідно
Faceless
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:28
Hotab написав: Прохожий написав: flyman написав:
це то й що "не віддамся без бою і конячку свою не дам"?
данные обновил, воен???
"горяч"!!!
«горяч» то в 2012 році.
Зараз «достатньо теплий для тепловізора» . В старому «танкері».
реально красава!
жилетка-разгрузка уже есть)
кстати настоящий армейский танкер реально крут, не путать с "кожаный танкер с турции")))
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33
detroytred написав:
З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.
Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.
Mimohod
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:34
sashaqbl написав: buratinyo написав:
Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації.
Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.
Саме так.
До речі, останні модифікації Х-101 мають оптико-електронне наведення на кінцевій фазі.
Схоже тому москалі на Охматдит ракету саме вдень запустили (і вона попала на відео).
Вони цілеспрямованно у лікарню цілились ((
tmp01
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Додано: Вів 09 лип, 2024 22:36
Mimohod написав: detroytred написав:
З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.
Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.
спасибо кэп!
а то мы тут все в непонятках...
прояснил ситуацию)))
Прохожий
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