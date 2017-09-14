buratinyo написав:Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації. Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.
Саме так. До речі, останні модифікації Х-101 мають оптико-електронне наведення на кінцевій фазі. Схоже тому москалі на Охматдит ракету саме вдень запустили (і вона попала на відео). Вони цілеспрямованно у лікарню цілились ((
По логіці та по отій Постанові виходить так. Але якщо десь в інших Постановах є, що вона відноситься до даних, які необхідно оновлювати кожного року, то питання залишається -- це треба робити, відслідковувати термін самостійно чи чекати виклику? Тобто чия це проблема - індєйців чи шеріфа.
Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.