buratinyo написав:Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.
Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації. Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.
Саме так. До речі, останні модифікації Х-101 мають оптико-електронне наведення на кінцевій фазі. Схоже тому москалі на Охматдит ракету саме вдень запустили (і вона попала на відео). Вони цілеспрямованно у лікарню цілились ((
По логіці та по отій Постанові виходить так. Але якщо десь в інших Постановах є, що вона відноситься до даних, які необхідно оновлювати кожного року, то питання залишається -- це треба робити, відслідковувати термін самостійно чи чекати виклику? Тобто чия це проблема - індєйців чи шеріфа.
Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.
detroytred написав:Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей
А "надихати людей" он интересно ездит за зарплату офицера в тылу 20т грн или за свои стандартные гонорары? Логично что если офицера посылают в командировку (причем не только по Украине - https://www.okeanelzy.com/en/billboard/ ) петь, то билеты должно продавать государство, не так ли?
detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах
тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?
Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.
Знаете что тогда будет? Эти 18-60 просто пойдут к европейским врачам на медкомиссию и ... не пройдут ее. Только психиатр уже зарубит после того как они расскажут про свои мысли, не говоря уже про остальных врачей. И все будет по честному кстати.