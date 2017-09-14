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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8995899689978998>
Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:05

  Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?

Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
sens
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 21:34

  sens написав:По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.

Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Hotab написав:
  sens написав:По мосту якщо їхати з Одесу в Затоку били ракетами настільки часто що залізниця на тій ділянці працювала майже " в сліпу ", без освітлення великий проміжок часу та ділянка дороги.

Звʼязок між «ракета» і «освітлення» відсутній.
Хіба що мова що ділянка була знеструмлена, а ходили дизелі відповідно
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.

Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:34

  sashaqbl написав:
  buratinyo написав:Читал краткую справочную инфу про Х-101. Оказывается ее система наведения так устроена, что погрешность точности попадания растет с каждым километром полета. Охрененные инженеры создали эту ракету. Ну, или охрененные специалисты публиковали справочную информацию.

Хрень ви читали. Тобто висновки ваші хрень. Будь-яка інерційна система навігації так працює. Точність стає з кожним кілометром нижчою. Тому вона використовується в комплексі з іншими системами: супутникова навігація та оптико електронна. Обидві використовуються для корекції інерційної навігації.
Але перша спуфиться а друга вночі не те щоб особо працює.

Саме так.
До речі, останні модифікації Х-101 мають оптико-електронне наведення на кінцевій фазі.
Схоже тому москалі на Охматдит ракету саме вдень запустили (і вона попала на відео).
Вони цілеспрямованно у лікарню цілились ((
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 22:36

  Mimohod написав:
  detroytred написав:З іншого боку ВЛК у воєнний час дійсне лише рік.

Це значить що впродовж одногу року з проходження ВЛК ви можете бути призвані на службу без повторного проходження ВЛК. Більше нічого. Мабуть.

спасибо кэп!
а то мы тут все в непонятках...
прояснил ситуацию)))
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:02

  Mimohod написав:Більше нічого. Мабуть.

По логіці та по отій Постанові виходить так.
Але якщо десь в інших Постановах є, що вона відноситься до даних, які необхідно оновлювати кожного року, то питання залишається -- це треба робити, відслідковувати термін самостійно чи чекати виклику?
Тобто чия це проблема - індєйців чи шеріфа.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2024 23:09

  sergey_stasyuk555 написав:кажуть, лейтенант Святослав Вакарчук демобілізувався.
по липовій влк чи як?
я взагалі думав що то був "культурний фронт" на громадських засадах.

Пишу коротко і так, як є. Інфа про демобілізацію Святослава Вакарчука не відповідає дійсності. Він продовжує бути мобілізованим у Збройних силах», - написала Хоменко.

Відомо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Вакарчук, який є офіцером запасу, доєднався до лав територіальної оборони Львівської області. Наразі він продовжує нести службу в ЗСУ як лейтенант.
https://varta1.com.ua/news/lider-gurtu- ... 82971.html

Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей. Такий це має вигляд. Тому я на своєму місці, а якщо потрібно буде, безумовно буду захищати країну зі зброєю у руках», – розповів Вакарчук.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 00:44

  detroytred написав:Львівська адміністрація у буквальному сенсі дала мені відрядження їздити по Україні та надихати людей


А "надихати людей" он интересно ездит за зарплату офицера в тылу 20т грн или за свои стандартные гонорары? Логично что если офицера посылают в командировку (причем не только по Украине - https://www.okeanelzy.com/en/billboard/ ) петь, то билеты должно продавать государство, не так ли?
katso
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 01:16

  fler написав:
  sergey_stasyuk555 написав:
  detroytred написав:створення «українського легіону» – підготовку особового складу Сил безпеки і оборони України на території Польщі, приєднатися до якого зможуть громадяни України, які тимчасово проживають у Польщі та інших державах

тільки як без бусіка перебуваючих в Польщі ухилянтів записати в легіон?

Дуже просто - батогом і пряником - законодавчо закріпити обов'язковість проходження військової служби для громадян України М18-27 (чи до якого там віку у них прийнято), а також мотивувати М18-60 нормальними грошима. Крім того, позбавити придатних М18-60 виплат "для біженців". Якщо так буде у всіх країнах ЄС, то більшість тікати в іншу країну не буде.


Знаете что тогда будет? Эти 18-60 просто пойдут к европейским врачам на медкомиссию и ... не пройдут ее. Только психиатр уже зарубит после того как они расскажут про свои мысли, не говоря уже про остальных врачей. И все будет по честному кстати.
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