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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:19
sens написав:
питання Я вам задав першим , тому або не треба було взагалі цитувати , або надайте по суті питання , а саме
Напишіть ваші думки про Ізраїль. Від власної зброї до підтримки партнерів. Як часто в ЗМІ є інформація про корупційні схеми в самому Ізраїлю ,коли там використовують зброю ( власну чи партнерську ).
Кто "задав першим" значения не имеет.
Если вы хотите получать правильные (удовлетворяющие вас) ответы, научитесь задавать правильные вопросы (или правильно задавать вопросы).
Вы процитировали мой пост и задали вопрос, связь которого с моим постом мне не понятна.
И второе. Мне непонятно, как связаны "корупційні схеми в самому Ізраїлю" с "використанням зброї (власної чи партнерської). От того, что вы повторили вопрос, понятнее не стало.
"ваші думки про Ізраїль" - понятие очень растяжимое. Израиль страна интересная (впрочем, как и большинство стран) и думок может быть много.
"корупційні схеми" в Израиле, конечно, бывают, опять же как и во всех странах, но "корупційні схеми в самому Ізраїлю, коли там використовують зброю (власну чи партнерську)"... Мне не понятно, что вы хотите сказать или спрашиваете. Не понимаю, какие "корупційні схеми" могут быть при "використанні зброї".
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:24
andrijk777 написав:
............
Дюрі-бачі написав:
Хто не вкладає в науку зараз буде через 50 років жити як Африка зараз.
Твердження достатньо спірне. Може так, а може ні.
Китай сильно вкладався в науку в 70-ті, 80-ті? Зате прекрасно розвивався в 90-ті і дальше.
Японія постійно вкладається в науку, де та Японія зараз?
З Україною це взагалі зіграло негативно. Величезна кількість(більше ніж в США) високоосвічених людей була скоріше негативним фактором ніж позитивним після розпаду СРСР.
Каким образом "з Україною це взагалі зіграло негативно"?
И почему/в каком смысле "величезна кількість(більше ніж в США) високоосвічених людей була скоріше негативним фактором"?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:29
ЛАД
Многие люди от желания быть загадочным употребляют, как они думают, «продвинутую лексику». Но Бела в том, что ее еще нужно уметь увязывать в предложениях. Чтоб была логика и законченная мысль. А иначе получаем вот такое.
С подобным уровнем развития/деградации надо общаться предложениями из 3-5 слов. Чтоб было понятно о чем он говорит.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:39
sens написав: Schmit написав:
Скільки ще подібних подоляків на високих посадах? Ну як не вторгнутись у таку країну?
Краще жили по Законам,а переписували Постанови під себе і робили собі бронювання або по влк демобілізацію. Немає довіри таким падолякам!
Фраза, как обычно, не понятная.
А о родственниках по разные стороны баррикад... Явление не новое. Не будем ходить далеко в историю и вспоминать разные страны, но в гражданскую войну и после неё это было совсем не редкость. И наличие брата/отца/сына на стороне противника не говорит о том, что человек предатель. А так можно вспомнить, что наличие родственников за границей или пребывание в оккупации в своё время практически закрывало очень многие пути. Вернёмся к этому?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:49
detroytred
Могу подкинуть ещё вопрос по "бусификации" и работе ТЦК.
Сейчас у меня знакомый (где-то 42-43) проходит ВЛК. О ВЛК писать не буду, это отдельная тема.
Меня интересует другое. Человек работает официально. Место жительства/регистрации не менял уже лет 20, а, может, и больше. Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?
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Додано: Сер 10 лип, 2024 01:52
fler написав:
............
Вже котре століття кацапня нападає на Україну і як завжди відгрібає
. Але історія їх нічого не навчила, тому що замість вивчення історії вони її переписують, як їм заманеться, героями себе малюють. Тому по факту бачимо лише деградацію їх нікчемної породи.
Це коли "завжди"?
"вони переписують історію, як їм заманеться", а ви?
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