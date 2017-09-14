RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 8996899789988999
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?

Это так называемая "предваритедьная ВЛК". Проверка скорости бега, силы, выносливости, реакции на угрозу, грамотность, АйКью. Если тест пройден то везут на "окончательную ВЛК" )))
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:15

ЛАД

Щодо Подоляка та інших. Задовго до Слуг Народу була прийнята Конституція. Якщо взяти нашего партнера США - там постійно цитують і поважають власну Конституцію, також для кожного штату є окремі Закони. В нашій країні, Конституцію прийняли через 5 років,був час надолужити і написати під себе. Проте зараз Конституція взагалі на паузі , головне це Постанови. Мені особисто зрозуміло коли всіх жінок і чоловіків мобілізують . Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17134
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Сподіваюся що військовий стан відмінять до кінця року.

Хм.який в нас різний рівень сподівань. Я наприклад сподіваюсь що метро ще буде працювати до кінця року, а може навіть зимою. Лягав спати без світла, прокинувся без світла, одна надія що метро вивезе в цивілізацію.
Mimohod
Аватар користувача
 
Повідомлень: 297
З нами з: 13.10.08
Подякував: 444 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:20

Хотаб

Сходіть в церкву ( 3 слова ).
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17134
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 931 раз.
 
Профіль
3
  #<1 ... 8996899789988999
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 61670
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 220542
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 703900
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.