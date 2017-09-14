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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 10 лип, 2024 06:11
ЛАД написав:
Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?
Это так называемая "предваритедьная ВЛК". Проверка скорости бега, силы, выносливости, реакции на угрозу, грамотность, АйКью. Если тест пройден то везут на "окончательную ВЛК" )))
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Додано: Сер 10 лип, 2024 06:15
Щодо Подоляка та інших. Задовго до Слуг Народу була прийнята Конституція. Якщо взяти нашего партнера США - там постійно цитують і поважають власну Конституцію, також для кожного штату є окремі Закони. В нашій країні, Конституцію прийняли через 5 років,був час надолужити і написати під себе. Проте зараз Конституція взагалі на паузі , головне це Постанови. Мені особисто зрозуміло коли всіх жінок і чоловіків мобілізують . Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
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sens
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Додано: Сер 10 лип, 2024 06:18
sens написав:
Сподіваюся що військовий стан відмінять до кінця року.
Хм.який в нас різний рівень сподівань. Я наприклад сподіваюсь що метро ще буде працювати до кінця року, а може навіть зимою. Лягав спати без світла, прокинувся без світла, одна надія що метро вивезе в цивілізацію.
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Додано: Сер 10 лип, 2024 06:20
Сходіть в церкву ( 3 слова ).
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sens
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