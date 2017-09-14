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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8996899789988999
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:15

ЛАД

Щодо Подоляка та інших. Задовго до Слуг Народу була прийнята Конституція. Якщо взяти нашего партнера США - там постійно цитують і поважають власну Конституцію, також для кожного штату є окремі Закони. В нашій країні, Конституцію прийняли через 5 років,був час надолужити і написати під себе. Проте зараз Конституція взагалі на паузі , головне це Постанови. Мені особисто зрозуміло коли всіх жінок і чоловіків мобілізують . Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Сподіваюся що військовий стан відмінять до кінця року.

Хм.який в нас різний рівень сподівань. Я наприклад сподіваюсь що метро ще буде працювати до кінця року, а може навіть зимою. Лягав спати без світла, прокинувся без світла, одна надія що метро вивезе в цивілізацію.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:36

РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:38

Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.

Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.

Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.

Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 07:24

  sens написав:Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
обеспечить всех работой это утопия, совок через такое проходил и что в результате? Работали все но ничего нельзя было купить и деньги превращались в бумажки.

Даже ведущие экономики мира не могут обеспечить работой всех, чтобы не было перепроизводства, и как следствие демпинга и банкротств. поэтому платят пособия.

Для экономики пособия и дотации дешевле тысяч банкротств. В совке с перепроизводством боролись через низкую эффективность. Миллионы людей просиживали на работах штаны и юбки не производя ничего.


Наша экономика выбрала путь наименьшего сопротивления. Можно сказать что безработица (без пособий) нужна для баланса, чтобы остальные имели работу. Наоборот нужно требовать провести ревизию и сократить всех неэффективных. Чтобы бюджетные деньги по максимуму шли на оборону. А не наоборот трудоустроить всех безработных чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплату
vitaliiangel
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