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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8997899889999000>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:15

ЛАД

Щодо Подоляка та інших. Задовго до Слуг Народу була прийнята Конституція. Якщо взяти нашего партнера США - там постійно цитують і поважають власну Конституцію, також для кожного штату є окремі Закони. В нашій країні, Конституцію прийняли через 5 років,був час надолужити і написати під себе. Проте зараз Конституція взагалі на паузі , головне це Постанови. Мені особисто зрозуміло коли всіх жінок і чоловіків мобілізують . Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sens написав:Сподіваюся що військовий стан відмінять до кінця року.

Хм.який в нас різний рівень сподівань. Я наприклад сподіваюсь що метро ще буде працювати до кінця року, а може навіть зимою. Лягав спати без світла, прокинувся без світла, одна надія що метро вивезе в цивілізацію.
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:36

РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?
Ukrainian
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 06:38

Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.

Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.

Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.

Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 07:24

  sens написав:Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
обеспечить всех работой это утопия, совок через такое проходил и что в результате? Работали все но ничего нельзя было купить и деньги превращались в бумажки.

Даже ведущие экономики мира не могут обеспечить работой всех, чтобы не было перепроизводства, и как следствие демпинга и банкротств. поэтому платят пособия.

Для экономики пособия и дотации дешевле тысяч банкротств. В совке с перепроизводством боролись через низкую эффективность. Миллионы людей просиживали на работах штаны и юбки не производя ничего.


Наша экономика выбрала путь наименьшего сопротивления. Можно сказать что безработица (без пособий) нужна для баланса затрат / эффективности. Чтобы при такой как сейчас эффективности остальные имели работу.

Нужно наоборот требовать провести ревизию и сократить всех неэффективных. Чтобы бюджетные деньги по максимуму шли на оборону. Чтобы каждая копейка тратилась с пользой.

Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:21

  Ukrainian написав:РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
https://tsn.ua/svit/verh-cinizmu-rosiya ... 17755.html

Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?

ты уже в окопе на нуле?
Примат
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:40

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
обеспечить всех работой это утопия, совок через такое проходил и что в результате? Работали все но ничего нельзя было купить и деньги превращались в бумажки.

Даже ведущие экономики мира не могут обеспечить работой всех, чтобы не было перепроизводства, и как следствие демпинга и банкротств. поэтому платят пособия.

Для экономики пособия и дотации дешевле тысяч банкротств. В совке с перепроизводством боролись через низкую эффективность. Миллионы людей просиживали на работах штаны и юбки не производя ничего.


Наша экономика выбрала путь наименьшего сопротивления. Можно сказать что безработица (без пособий) нужна для баланса затрат / эффективности. Чтобы при такой как сейчас эффективности остальные имели работу.

Нужно наоборот требовать провести ревизию и сократить всех неэффективных. Чтобы бюджетные деньги по максимуму шли на оборону. Чтобы каждая копейка тратилась с пользой.

Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты?

Браво! Прямо в точку.

Але ви знов виходите з позиції, що ваш опонент повний невіглас, не знає елементарного.
Сенс вів мову про роботу де?
В сфері оборони, на оборону.
Тобто у вашому останньому реченні треба замість знаку питання поставити крапку, додавши оте в дужках --
*Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты* (для робіт в сфері оборони).
Тобто бюджетні кошти будуть йти на оборону. На оборону.
Не Успіху платити кошти, як фаховому всл, за нефахове риття інженерних споруд, а отим працевлаштованим безробітним.
Звісно що платити менше, ніж Успіху.
Ну і само собою не абсолютно всіх, а відповідно до необхідного об'єму робіт.
І відповідно до якоїсь межі і умов. Бо ви знов будете апелювати крайнощами, що примусово (батогами), чим же ще))) залучені більше шкоди нанесуть, ніж вихлопу дадуть.
___________________________________
А так все в точку.
Але чомусь будівельники-мільйонери тутошні не в стані осилити суть безумовного базового доходу...
Що вигідніше його платити, ніж створити умови для ефективного працевлаштування людей в ринку, який вичерпав ресурси росту, або просто не платити нічого - теж вже вичерпалося і несе більше негативу.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:51

  vitaliiangel написав:
  sens написав:Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
обеспечить всех работой это утопия, совок через такое проходил и что в результате? Работали все но ничего нельзя было купить и деньги превращались в бумажки.

Даже ведущие экономики мира не могут обеспечить работой всех, чтобы не было перепроизводства, и как следствие демпинга и банкротств. поэтому платят пособия.

Для экономики пособия и дотации дешевле тысяч банкротств. В совке с перепроизводством боролись через низкую эффективность. Миллионы людей просиживали на работах штаны и юбки не производя ничего.


Наша экономика выбрала путь наименьшего сопротивления. Можно сказать что безработица (без пособий) нужна для баланса затрат / эффективности. Чтобы при такой как сейчас эффективности остальные имели работу.

Нужно наоборот требовать провести ревизию и сократить всех неэффективных. Чтобы бюджетные деньги по максимуму шли на оборону. Чтобы каждая копейка тратилась с пользой.

Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты?

Нажаль ви мене не зрозуміли чи Притулу, питання постає як держава має ресурс який фактично спить . Є дуже велика кількість непрацевлаштованих які є працездатними . Багато часу ресурс сидить й чекає - не про окоп чи війну питання. Питання саме як військовозобов'язаних заохотити і працювати на оборону,всіляко сприяти саме обороні. Залучати на оборонні проекти. Не може умовно Віталій себе знайти як спеціаліст психолог його обучають як налаштовувати програмне забезпечення в дронах і він на виробництві без зброї робить свою справу, умовно Анатолій Шевченко (:Хотаб) не знаходить собі посаду у ЗСУ і згоден добровільно збирати дрони , умовно я добровільно відмовився від покладених на мене на роботі зобов'язань і мобілізувався також до лав ЗСУ і працюю водієм - перевожу великогабаритним транспортом комплектуючі з Європи до місця збірки дронів. Від ВСІХ трьох нас є зиск для Держави, якщо окремо то зиск для кожного.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:54

  detroytred написав:Ну і само собою не абсолютно всіх
трудоустроить всех в оборону ещё большая глупость. Денег в бюджете и так дефицит, давайте наберём с улицы миллион неизвестно кого и с эффективностью равной нулю побежим повторять экономические подвиги совка.
  sens написав:Не може умовно Віталій себе знайти як спеціаліст психолог його обучають як налаштовувати програмне забезпечення в дронах
гос аппарат не исходит из критерий эффективности. Обучение стоит денег. Учителя стоят денег. Потом нужно дать гарантии что если вас обучат на повара/оператора дрона потом не пошлют штурмовать Авдеевку. По сути притула сам того не понимая раскритиковал неэффективность системы управления, с акцентом что в безработице виноваты безработные, а не чиновники.

Ну да безработные должны самоорганизоваться и создать альтернативную армию, в которой не будет недостатков. Чиновники готовы на любые фантазии и подвиги, лишь бы оставаться низкоэффективными.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 лип, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 08:59

  vitaliiangel написав:
  detroytred написав:Ну і само собою не абсолютно всіх
трудоустроить всех в оборону ещё большая глупость. Денег в бюджете и так дефицит, давайте наберём с улицы миллион неизвестно кого и с эффективностью равной нулю побежим повторять экономические подвиги совка.

Робити ремонт доріг протяжність 100 км заради 1000 туристів на рік це прийнятно ?;
Питання не по кількості осіб залучених, питання як бюджет фактично використовують - від посадових окладів до винагород за видумані досягнення,так само ремонт і реконструкція дуже важливих об'єктів, виконання недоцільних планів і інше . Прикладів можна навести багато. Корупція починається саме з недоцільного використання ресурсу .
sens
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