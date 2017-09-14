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Додано: Сер 10 лип, 2024 06:15
ЛАД
Щодо Подоляка та інших. Задовго до Слуг Народу була прийнята Конституція. Якщо взяти нашего партнера США - там постійно цитують і поважають власну Конституцію, також для кожного штату є окремі Закони. В нашій країні, Конституцію прийняли через 5 років,був час надолужити і написати під себе. Проте зараз Конституція взагалі на паузі , головне це Постанови. Мені особисто зрозуміло коли всіх жінок і чоловіків мобілізують . Як учора цитували Притулу - всі хто боїться , держава забезпечує працею на виробництві і людина працює по 16 годин на оборону держави. З цим твердженням я цілком згоден і підтримую.
Додано: Сер 10 лип, 2024 06:18
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 10 лип, 2024 06:36
РФ після обстрілу "Охматдиту" влаштувала в ООН святкову вечерю з котлетами по-київськи
Кацапомовні все ще за дружбу з кацапстаном ?
Додано: Сер 10 лип, 2024 06:38
Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.
Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.
Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:
додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.
Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:
Додано: Сер 10 лип, 2024 07:24
обеспечить всех работой это утопия, совок через такое проходил и что в результате? Работали все но ничего нельзя было купить и деньги превращались в бумажки.
Даже ведущие экономики мира не могут обеспечить работой всех, чтобы не было перепроизводства, и как следствие демпинга и банкротств. поэтому платят пособия.
Для экономики пособия и дотации дешевле тысяч банкротств. В совке с перепроизводством боролись через низкую эффективность. Миллионы людей просиживали на работах штаны и юбки не производя ничего.
Наша экономика выбрала путь наименьшего сопротивления. Можно сказать что безработица (без пособий) нужна для баланса затрат / эффективности. Чтобы при такой как сейчас эффективности остальные имели работу.
Нужно наоборот требовать провести ревизию и сократить всех неэффективных. Чтобы бюджетные деньги по максимуму шли на оборону. Чтобы каждая копейка тратилась с пользой.
Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты?
Додано: Сер 10 лип, 2024 08:21
ты уже в окопе на нуле?
Додано: Сер 10 лип, 2024 08:40
Браво! Прямо в точку.
Але ви знов виходите з позиції, що ваш опонент повний невіглас, не знає елементарного.
Сенс вів мову про роботу де?
В сфері оборони, на оборону.
Тобто у вашому останньому реченні треба замість знаку питання поставити крапку, додавши оте в дужках --
*Трудоустроить всех безработных для чего, чтобы бюджетные деньги с обороны шли им на зарплаты* (для робіт в сфері оборони).
Тобто бюджетні кошти будуть йти на оборону. На оборону.
Не Успіху платити кошти, як фаховому всл, за нефахове риття інженерних споруд, а отим працевлаштованим безробітним.
Звісно що платити менше, ніж Успіху.
Ну і само собою не абсолютно всіх, а відповідно до необхідного об'єму робіт.
І відповідно до якоїсь межі і умов. Бо ви знов будете апелювати крайнощами, що примусово (батогами), чим же ще))) залучені більше шкоди нанесуть, ніж вихлопу дадуть.
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А так все в точку.
Але чомусь будівельники-мільйонери тутошні не в стані осилити суть безумовного базового доходу...
Що вигідніше його платити, ніж створити умови для ефективного працевлаштування людей в ринку, який вичерпав ресурси росту, або просто не платити нічого - теж вже вичерпалося і несе більше негативу.
Додано: Сер 10 лип, 2024 08:51
Нажаль ви мене не зрозуміли чи Притулу, питання постає як держава має ресурс який фактично спить . Є дуже велика кількість непрацевлаштованих які є працездатними . Багато часу ресурс сидить й чекає - не про окоп чи війну питання. Питання саме як військовозобов'язаних заохотити і працювати на оборону,всіляко сприяти саме обороні. Залучати на оборонні проекти. Не може умовно Віталій себе знайти як спеціаліст психолог його обучають як налаштовувати програмне забезпечення в дронах і він на виробництві без зброї робить свою справу, умовно Анатолій Шевченко (:Хотаб) не знаходить собі посаду у ЗСУ і згоден добровільно збирати дрони , умовно я добровільно відмовився від покладених на мене на роботі зобов'язань і мобілізувався також до лав ЗСУ і працюю водієм - перевожу великогабаритним транспортом комплектуючі з Європи до місця збірки дронів. Від ВСІХ трьох нас є зиск для Держави, якщо окремо то зиск для кожного.
Додано: Сер 10 лип, 2024 08:54
трудоустроить всех в оборону ещё большая глупость. Денег в бюджете и так дефицит, давайте наберём с улицы миллион неизвестно кого и с эффективностью равной нулю побежим повторять экономические подвиги совка.
гос аппарат не исходит из критерий эффективности. Обучение стоит денег. Учителя стоят денег. Потом нужно дать гарантии что если вас обучат на повара/оператора дрона потом не пошлют штурмовать Авдеевку. По сути притула сам того не понимая раскритиковал неэффективность системы управления, с акцентом что в безработице виноваты безработные, а не чиновники.
Ну да безработные должны самоорганизоваться и создать альтернативную армию, в которой не будет недостатков. Чиновники готовы на любые фантазии и подвиги, лишь бы оставаться низкоэффективными.
Востаннє редагувалось vitaliiangel в Сер 10 лип, 2024 09:00, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 10 лип, 2024 08:59
Робити ремонт доріг протяжність 100 км заради 1000 туристів на рік це прийнятно ?;
Питання не по кількості осіб залучених, питання як бюджет фактично використовують - від посадових окладів до винагород за видумані досягнення,так само ремонт і реконструкція дуже важливих об'єктів, виконання недоцільних планів і інше . Прикладів можна навести багато. Корупція починається саме з недоцільного використання ресурсу .
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