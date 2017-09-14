|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:00
sens я дополнил свой ответ выше.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24088
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:01
sens написав:
Питання саме як військовозобов'язаних заохотити
Уже поздно, поезд ушел. Только личный пример представителей политического бомонда может что-то изменить, когда они будут со своими детьми на передовой, этот факт будет доказательством того, что мы едины и готовы совместно оказать сопротивление. По факту бусификация, со всеми вытекающими.
Востаннє редагувалось Примат
в Сер 10 лип, 2024 09:05, всього редагувалось 1 раз.
-
Примат
-
-
- Повідомлень: 511
- З нами з: 09.12.21
- Подякував: 24 раз.
- Подякували: 46 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:05
detroytred написав:
Але чомусь будівельники-мільйонери тутошні не в стані осилити суть безумовного базового доходу...
Що вигідніше його платить, ніж створити умови для ефективного працевлаштування людей в ринку, який вичерпав ресурси
росту, або просто не платити нічого - теж вже вичерпалося і несе більше негативу
с ростом эффективности экономики потребность в раб.силе уменьшается. Трудоустроить всех означает создать ненужную конкуренцию, переизбыток товаров и услуг.
Трудоустроить всех можно, заменив экскаваторы лопатами. Вернувшись в 19й век.
Когда говорят в обороне не хватает людей всегда забывают уточнить каких им надо людей, эффективных или дармоедов. Шото мне подсказывает, что низкую эффективность хотят преодолеть количеством, массовкой, миллионом калош пытаются заменить пару хорошей обуви.
-
vitaliiangel
-
-
- Повідомлень: 24088
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2405 раз.
- Подякували: 3362 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:11
Дружити не обов"язково, але ворогувати теж.
Коли ви в Канаді в декількох тисячах кілометрів, то можете ворогувати.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29461
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:14
ЛАД написав: fler написав:
............
Вже котре століття кацапня нападає на Україну і як завжди відгрібає
. Але історія їх нічого не навчила, тому що замість вивчення історії вони її переписують, як їм заманеться, героями себе малюють. Тому по факту бачимо лише деградацію їх нікчемної породи.
Це коли "завжди"?
Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.
ЛАД написав:
"вони переписують історію, як їм заманеться", а ви?
Ви мене (окремо взяту людину) протиставляєте чи порівнюєте з урядом кацапії?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5123
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1193 раз.
- Подякували: 1333 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:23
fler написав: ЛАД написав: fler написав:
............
Вже котре століття кацапня нападає на Україну і як завжди відгрібає
. Але історія їх нічого не навчила, тому що замість вивчення історії вони її переписують, як їм заманеться, героями себе малюють. Тому по факту бачимо лише деградацію їх нікчемної породи.
Це коли "завжди"?
Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.
Не надо растекаться мыслею по древу.
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
ЛАД написав:
"вони переписують історію, як їм заманеться", а ви?
Ви мене (окремо взяту людину) протиставляєте чи порівнюєте з урядом кацапії?
Переписуванням історії займаються конкретні люди. Уряд лише підтримує чи забороняє такі спроби. І користується тим, що йому потрібно.
Чи ви гадаєте, що Путін самотужки вигадує ту маячню, що несе?
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 29461
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5288 раз.
- Подякували: 4825 раз.
-
- Профіль
-
2
2
6
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:28
vitaliiangel написав: detroytred написав:
Але чомусь будівельники-мільйонери тутошні не в стані осилити суть безумовного базового доходу...
Що вигідніше його платить, ніж створити умови для ефективного працевлаштування людей в ринку, який вичерпав ресурси
росту, або просто не платити нічого - теж вже вичерпалося і несе більше негативу
с ростом эффективности экономики потребность в раб.силе уменьшается. Трудоустроить всех означает создать ненужную конкуренцию, переизбыток товаров и услуг.
Трудоустроить всех можно, заменив экскаваторы лопатами. Вернувшись в 19й век.
Когда говорят в обороне не хватает людей всегда забывают уточнить каких им надо людей, эффективных или дармоедов. Шото мне подсказывает, что низкую эффективность хотят преодолеть количеством, массовкой, миллионом калош пытаются заменить пару хорошей обуви.
Вам також необхідно розширити горизонти питання. Я окремо підкреслив , що спочатку навчання, потім робота . Після школи можна піти на електрика до ВПУ,потім на інженера до ВУЗу,згодом ,як зараз стати в короткі терміни спеціалістом на час військового стану.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17139
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
Додано: Сер 10 лип, 2024 09:32
Ukrainian написав:
Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.
Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.
Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:
додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони
допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.
Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони
». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:
Такі новини це як обіцянки дружині - необхідно викладати факти ,як було в Охматдит -загинуло ХХ , назбирали на допомогу ХХХ , відновлено ХХХ.
Цей Ваш копіпаст , він за час від обіцянки до виконання, зміниться по строках і кількості.
-
sens
-
-
- Повідомлень: 17139
- З нами з: 12.09.13
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 931 раз.
-
- Профіль
-
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|16
|61682
|
|
|1493
|220568
|
|
|6076
|703994
|
|