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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 8999900090019002>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:40

  sens написав:
  Ukrainian написав:Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.

Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.

Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.

Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:


Такі новини це як обіцянки дружині - необхідно викладати факти ,як було в Охматдит -загинуло ХХ , назбирали на допомогу ХХХ , відновлено ХХХ.

Цей Ваш копіпаст , він за час від обіцянки до виконання, зміниться по строках і кількості.

Під вибори в США демократам і всім прибічникам глобалізації вкрай необхідно, як мінімум, демонструвати досягнення у допомозі Україні.
А оркостан, збільшуючи тиск на Україну саме до виборів, по суті грає на руку Трампу.

Така ж хрєнь в Європі. Є прихильники глобального проекту, глобалізації, і є прибічники уособлених інтересів окремих країн.
І як точно вказав ..., Орбан по суті лише говоряща голова від імені національних 27 країн ЄС, противників глобалізації.

Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.
І поки схоже, що цивілізація знов програє варварам.
Бо зажирувавшийся Рим погруз у внутрішній боротьбі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:42

  vitaliiangel написав:У 2021 році країна-терорист виробила 56 ракет Х-101, а вже у 2023-му - 420, що майже у 8 разів більше.

наша потужна асиметрична відповідь - посилення бусифікації малопридатних
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:46

  vitaliiangel написав:

А нам тут втирають, якщо погодимось перемир'я, рфія посилиться і знову нападе.
Якось чомусь вони посилюються під час війни сильніше, ніж до.
Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі.
Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок,


так, і включно з багатодітними мілітарними письменниками та оляуа
була б дійсно перемога всього народу
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:54

  ЛАД написав:detroytred
Могу подкинуть ещё вопрос по "бусификации" и работе ТЦК.
Сейчас у меня знакомый (где-то 42-43) проходит ВЛК. О ВЛК писать не буду, это отдельная тема.
Меня интересует другое. Человек работает официально. Место жительства/регистрации не менял уже лет 20, а, может, и больше. Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

Особові справи всі на місці.
Це видно по оновленню даних.
90+% вже в Оберегу.
Так як саме з нього Резерв+ бере скелет даних (ФІО, ВОС, ВЛК, відстрочку, ІПН, звання, якщо є).

Було б інакше, то не менше 1 з 10 не отримували оновлення через Резерв+ та ЦНАП, а навпаки - тільки один з десяти міг оновити дані за допомогою резерв+.
Оновлюються навіть 58+ діди, які з військоматом зіштовхувалися лише за строкової служби; а також молоді студенти без строкової служби.

Чому бусіки?
Це як налічка)))
Вона в кишені (в приміщенні тцк); а не повістка і чекай з моря погоди -- прийде не прийде.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:56

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Це коли "завжди"?

Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.

Не надо растекаться мыслею по древу.
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?

Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
fler
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:02

  Schmit написав:
Оцініть, що це чудо на 6-й хвилині пропонує для досягнення кордонів 91.
Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі.
Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок, їх економіка ще не була на військових рейках, коли ще не було ліній суровікіна і тисяч дронів на фронті. Зараз же такі дії не матимуть жодного успіху, призведуть до безглуздої м'ясорубки і повного знищення держави.

100% згідний.
І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців.
А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.


Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму
а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

З власного досвіду спілкування з ТЦК - в якийсь момент ефект від повісток досягнув 1-2%, тому перейшли на бусифікацію. Хоча в Харкові могли й знищити справи в 22 році.
Чи буде далі? Хз. З одного боку, нові закони і штрафи можуть мати певний ефект і на якийсь час ТЦК скоріш за все займеться паперовою роботою, повістками і штрафами. Якщо при цьому вдасться забезпечувати ЗСУ необхідною кількістю людей, то бусифікацію згорнуть.
Якщо ТЦК і виконавча служба просто загрузнуть і тому обємі, що виникне і не зможуть мобілізовувати потрібну кількість - то повернуться до бусифікації.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українські удари скоротили російську нафтопереробку на 17% − посадовець НАТО
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/10/7464941/
Цей вплив настільки великий, сказав високопосадовець, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

При цьому пілся виборів в США в нас будуть зовсім розв'язані руки. І ударів саме по НПЗ або по експортній інфраструктурі стане значно більше, що розвалить нафтові надходження оків, а також зацепить світовий ринок.
Вкупі з закінченням запасів БМП на складах озброєнь, та те, що виплати при підписанні першого контракту при вербуванні в орчу армію підняти за мільйон+ рублів орків очікує фінансовий колапс і гіперінфляція вже у 2025 році.
Наша задача зараз - це за рахунок постачання чеських снарядів та ініціатив по FPV потовити в крові угрупування орків, яке суне на Покровськ та вся справа буде зроблена. У 2026-2027 буде просто добивання залтшків оркостану.
Denik
 
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