Ukrainian написав:Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.
Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.
Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:
додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot додаткову систему SAMP-T від Італії «Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.
Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:
Такі новини це як обіцянки дружині - необхідно викладати факти ,як було в Охматдит -загинуло ХХ , назбирали на допомогу ХХХ , відновлено ХХХ.
Цей Ваш копіпаст , він за час від обіцянки до виконання, зміниться по строках і кількості.
Під вибори в США демократам і всім прибічникам глобалізації вкрай необхідно, як мінімум, демонструвати досягнення у допомозі Україні. А оркостан, збільшуючи тиск на Україну саме до виборів, по суті грає на руку Трампу.
Така ж хрєнь в Європі. Є прихильники глобального проекту, глобалізації, і є прибічники уособлених інтересів окремих країн. І як точно вказав ..., Орбан по суті лише говоряща голова від імені національних 27 країн ЄС, противників глобалізації.
Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків... Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому. І поки схоже, що цивілізація знов програє варварам. Бо зажирувавшийся Рим погруз у внутрішній боротьбі.
Schmit написав:Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі. Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок,
так, і включно з багатодітними мілітарними письменниками та оляуа була б дійсно перемога всього народу
ЛАД написав:detroytred Могу подкинуть ещё вопрос по "бусификации" и работе ТЦК. Сейчас у меня знакомый (где-то 42-43) проходит ВЛК. О ВЛК писать не буду, это отдельная тема. Меня интересует другое. Человек работает официально. Место жительства/регистрации не менял уже лет 20, а, может, и больше. Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу. Почему так? Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными? Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля? Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?
Особові справи всі на місці. Це видно по оновленню даних. 90+% вже в Оберегу. Так як саме з нього Резерв+ бере скелет даних (ФІО, ВОС, ВЛК, відстрочку, ІПН, звання, якщо є).
Було б інакше, то не менше 1 з 10 не отримували оновлення через Резерв+ та ЦНАП, а навпаки - тільки один з десяти міг оновити дані за допомогою резерв+. Оновлюються навіть 58+ діди, які з військоматом зіштовхувалися лише за строкової служби; а також молоді студенти без строкової служби.
Чому бусіки? Це як налічка))) Вона в кишені (в приміщенні тцк); а не повістка і чекай з моря погоди -- прийде не прийде.
Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.
Не надо растекаться мыслею по древу. Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?
Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
Schmit написав: Оцініть, що це чудо на 6-й хвилині пропонує для досягнення кордонів 91. Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі. Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок, їх економіка ще не була на військових рейках, коли ще не було ліній суровікіна і тисяч дронів на фронті. Зараз же такі дії не матимуть жодного успіху, призведуть до безглуздої м'ясорубки і повного знищення держави.
100% згідний. І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців. А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.
detroytred написав:Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків... Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.
Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж
ЛАД написав:Почему так? Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными? Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля? Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?
З власного досвіду спілкування з ТЦК - в якийсь момент ефект від повісток досягнув 1-2%, тому перейшли на бусифікацію. Хоча в Харкові могли й знищити справи в 22 році. Чи буде далі? Хз. З одного боку, нові закони і штрафи можуть мати певний ефект і на якийсь час ТЦК скоріш за все займеться паперовою роботою, повістками і штрафами. Якщо при цьому вдасться забезпечувати ЗСУ необхідною кількістю людей, то бусифікацію згорнуть. Якщо ТЦК і виконавча служба просто загрузнуть і тому обємі, що виникне і не зможуть мобілізовувати потрібну кількість - то повернуться до бусифікації.
Цей вплив настільки великий, сказав високопосадовець, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.
"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.
При цьому пілся виборів в США в нас будуть зовсім розв'язані руки. І ударів саме по НПЗ або по експортній інфраструктурі стане значно більше, що розвалить нафтові надходження оків, а також зацепить світовий ринок. Вкупі з закінченням запасів БМП на складах озброєнь, та те, що виплати при підписанні першого контракту при вербуванні в орчу армію підняти за мільйон+ рублів орків очікує фінансовий колапс і гіперінфляція вже у 2025 році. Наша задача зараз - це за рахунок постачання чеських снарядів та ініціатив по FPV потовити в крові угрупування орків, яке суне на Покровськ та вся справа буде зроблена. У 2026-2027 буде просто добивання залтшків оркостану.