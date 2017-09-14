RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 899990009001900290039004>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:40

  sens написав:
  Ukrainian написав:Кілька західних країн спільно надають Україні додаткові системи протиповітряної оборони – про це йдеться в заяві, розміщеній на сайті Білого дому 9 липня.

Заява підписана іменами президента Сполучених Штатів Джо Байдена, пре’єр-міністра Нідерландів Діка Шуфа, канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем’єр-міністерки Італії Джорджії Мелоні, президента Румунії Клауса Йоганніса та президента України Володимира Зеленського.

Згідно з текстом, партнери передадуть Україні:

додаткові батареї Patriot від США, Німеччини та Румунії
компоненти комплексу Patriot, надані Нідерландами та іншими партнерами, для забезпечення роботи додаткової батареї Patriot
додаткову систему SAMP-T від Італії
«Ці п’ять стратегічних систем протиповітряної оборони допоможуть захистити українські міста, мирних жителів і військових, і ми тісно співпрацюємо з українським урядом, щоб ці системи можна було швидко використовувати. Ми працюємо над подальшим оголошенням цього року додаткових стратегічних систем ППО для України», – заявили підписанти.

Також, йдеться в заяві, протягом найближчих місяців США та партнери мають намір надати Україні «десятки тактичних систем протиповітряної оборони». В тому числі йдеться про NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та системи Gepard. Як очікується, ці системи «ще більше розширять і посилять покриття протиповітряної оборони України»:


Такі новини це як обіцянки дружині - необхідно викладати факти ,як було в Охматдит -загинуло ХХ , назбирали на допомогу ХХХ , відновлено ХХХ.

Цей Ваш копіпаст , він за час від обіцянки до виконання, зміниться по строках і кількості.

Під вибори в США демократам і всім прибічникам глобалізації вкрай необхідно, як мінімум, демонструвати досягнення у допомозі Україні.
А оркостан, збільшуючи тиск на Україну саме до виборів, по суті грає на руку Трампу.

Така ж хрєнь в Європі. Є прихильники глобального проекту, глобалізації, і є прибічники уособлених інтересів окремих країн.
І як точно вказав ..., Орбан по суті лише говоряща голова від імені національних 27 країн ЄС, противників глобалізації.

Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.
І поки схоже, що цивілізація знов програє варварам.
Бо зажирувавшийся Рим погруз у внутрішній боротьбі.
detroytred
 
Повідомлень: 29330
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:42

  vitaliiangel написав:У 2021 році країна-терорист виробила 56 ракет Х-101, а вже у 2023-му - 420, що майже у 8 разів більше.

наша потужна асиметрична відповідь - посилення бусифікації малопридатних
fox767676
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:46

  vitaliiangel написав:

А нам тут втирають, якщо погодимось перемир'я, рфія посилиться і знову нападе.
Якось чомусь вони посилюються під час війни сильніше, ніж до.
Schmit
 
Повідомлень: 4448
З нами з: 08.09.09
Подякував: 82 раз.
Подякували: 276 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі.
Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок,


так, і включно з багатодітними мілітарними письменниками та оляуа
була б дійсно перемога всього народу
fox767676
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:54

  ЛАД написав:detroytred
Могу подкинуть ещё вопрос по "бусификации" и работе ТЦК.
Сейчас у меня знакомый (где-то 42-43) проходит ВЛК. О ВЛК писать не буду, это отдельная тема.
Меня интересует другое. Человек работает официально. Место жительства/регистрации не менял уже лет 20, а, может, и больше. Тем не менее, ни одной повестки не было, а "загребли" в троллейбусе по дороге на работу.
Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

Особові справи всі на місці.
Це видно по оновленню даних.
90+% вже в Оберегу.
Так як саме з нього Резерв+ бере скелет даних (ФІО, ВОС, ВЛК, відстрочку, ІПН, звання, якщо є).

Було б інакше, то не менше 1 з 10 не отримували оновлення через Резерв+ та ЦНАП, а навпаки - тільки один з десяти міг оновити дані за допомогою резерв+.
Оновлюються навіть 58+ діди, які з військоматом зіштовхувалися лише за строкової служби; а також молоді студенти без строкової служби.

Чому бусіки?
Це як налічка)))
Вона в кишені (в приміщенні тцк); а не повістка і чекай з моря погоди -- прийде не прийде.
detroytred
 
Повідомлень: 29330
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3229 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 10:56

  ЛАД написав:
  fler написав:
  ЛАД написав:Це коли "завжди"?

Завжди тоді, коли нападали. Якби не відгребли, то Україна стала б кацапією чи малоросією, але ж цього не сталося.

Не надо растекаться мыслею по древу.
Можно конкретнее - "завжди" це коли, в якому році?

Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5124
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1193 раз.
Подякували: 1333 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:02

  Schmit написав:
Оцініть, що це чудо на 6-й хвилині пропонує для досягнення кордонів 91.
Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі.
Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок, їх економіка ще не була на військових рейках, коли ще не було ліній суровікіна і тисяч дронів на фронті. Зараз же такі дії не матимуть жодного успіху, призведуть до безглуздої м'ясорубки і повного знищення держави.

100% згідний.
І досягти успіху можна було навіть не за рік, а за 3-5 місяців.
А ще краще було готуватися до війни перед нападом. Вже в грудні 21 було очевидно(для обізнаних людей) що напад буде. Але влада майже нічого не робила, напевно боялась за рейтинги.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5293
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 284 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.


Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму
а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж
fox767676
 
Повідомлень: 1783
З нами з: 13.06.20
Подякував: 303 раз.
Подякували: 128 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Почему так?
Или ТЦК рассматривает "бусификацию" как основной метод работы с военнообязанными?
Или они выбросили все старые личные дела и решили начинать работу с нуля?
Или после текущей перерегистрации военнообязанных, на это опять наплюют и будут "бусифицировать"?

З власного досвіду спілкування з ТЦК - в якийсь момент ефект від повісток досягнув 1-2%, тому перейшли на бусифікацію. Хоча в Харкові могли й знищити справи в 22 році.
Чи буде далі? Хз. З одного боку, нові закони і штрафи можуть мати певний ефект і на якийсь час ТЦК скоріш за все займеться паперовою роботою, повістками і штрафами. Якщо при цьому вдасться забезпечувати ЗСУ необхідною кількістю людей, то бусифікацію згорнуть.
Якщо ТЦК і виконавча служба просто загрузнуть і тому обємі, що виникне і не зможуть мобілізовувати потрібну кількість - то повернуться до бусифікації.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:03

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Українські удари скоротили російську нафтопереробку на 17% − посадовець НАТО
https://www.pravda.com.ua/news/2024/07/10/7464941/
Цей вплив настільки великий, сказав високопосадовець, що Росія запровадила внутрішні обмеження на експорт бензину та інші обмеження.

"Обсяг російської нафтопереробки скоротився на близько 17%. Гадаю, ми і надалі будемо це спостерігати, оскільки Україна використовує різні типи зброї, і це матиме подальший вплив на російську економіку", – сказав посадовець.

При цьому пілся виборів в США в нас будуть зовсім розв'язані руки. І ударів саме по НПЗ або по експортній інфраструктурі стане значно більше, що розвалить нафтові надходження оків, а також зацепить світовий ринок.
Вкупі з закінченням запасів БМП на складах озброєнь, та те, що виплати при підписанні першого контракту при вербуванні в орчу армію підняти за мільйон+ рублів орків очікує фінансовий колапс і гіперінфляція вже у 2025 році.
Наша задача зараз - це за рахунок постачання чеських снарядів та ініціатив по FPV потовити в крові угрупування орків, яке суне на Покровськ та вся справа буде зроблена. У 2026-2027 буде просто добивання залтшків оркостану.
Denik
 
Повідомлень: 3183
З нами з: 23.02.09
Подякував: 659 раз.
Подякували: 1140 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 899990009001900290039004>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: sashaqbl, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться до 2025 року 1, 2
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
16 61746
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 чер, 2024 14:39
Slon_Nosov
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 220646
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 704180
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.