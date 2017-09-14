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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 90009001900290039004>
Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:05

  fler написав:Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.


*Відгрібає* -- це мається на увазі що? Хто більше постраждав. Той і "відгріб". Незалежно від хто напав, а хто захищається.
Відгріб -- це той, хто більше постраждав у бійці. Не результат, а хто більше постраждав.

Ну якщо оркостан завжди потрепав, потрепає від України, то ...
Матриця.
Ось вона у всій красі.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:14

detroytred
Кожен думає за себе і тільки за себе.
Ось Моді обнімався і цілувався з путіним. Чому?
Здавалось би Індія - незалежна держава, яка-не-яка демократія, особливо не дружила з РФ, суперник Китаю(васалом якого вже частково є РФ).
Але купляє нафту в рази більше ніж до війни, тому що вигідно, тим самим фактично спонсорує війну. Обнімається з путіним. І плювати вона хотіла що путін почав агресивну війну, вбиває людей, дітей і т.д.

Таким світ був, є і напевно буде завжди. Таким насправді є і Захід. В кожного свої особисті інтереси.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:21

  fox767676 написав:
  detroytred написав:Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...
Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.


Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму
а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж

Два моменти:
1. Я ж спеціально одразу вказав -- про пішаків, які глобалісти кидають у топку. Розброєння України -- це і є оте жертвування.
Україна не саморозброювалась, а по суті була розброєна глобалістами.
Їх помилка була лише в одному - перший етап вони зробили (роззброїли), а от на другий тупо забили - не інтегрували.
Бо глобалісти -- це не фанатики глобалізації. Навіть навпаки, вони її самі не сильно-то сприймають. Але вимушені йти в напрямку.

2. Да нема альтернативи глобалізації. Від слова зовсім. Зовсім нема.
Бо ще А.Сміт...
Мортимер і овсі розкладав процес неминучої інтеграції всього і вся без прив'язки до соціального устрою або ринку Сміта.

По суті, протекціонізм сучасний від Трампа і Ко --- це та ж сама глобалізація тільки в іншій формі.
Не одразу все в одне, а на великі центри...
Все рівно, що Трамп, що Маск! підімнуть під себе дрібних поруч навкруги, а потім все рівно почнуть кусатися між великими центрами.

Утопія -- це надія, що трампи, путли, сі, ле пени, орбани зможуть домовлятися надовго.
Будуть різати друг дружку не гірше глобалістів...
Тіко глобалісти жертвують пішаками..., а ці хлопці по дорослому... -- підготовка та хід Другої Світової тому яскравий приклад.
Яскравіше нікуди...
Гітлер, Сталін -- це ті ж самі протекціоністи (антіглобалісти). Це груба версія трампістів...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 11:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:Оцініть, що це чудо на 6-й хвилині пропонує для досягнення кордонів 91.
Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі.
Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок, їх економіка ще не була на військових рейках, коли ще не було ліній суровікіна і тисяч дронів на фронті. Зараз же такі дії не матимуть жодного успіху, призведуть до безглуздої м'ясорубки і повного знищення держави.

Ото вам насрано в голову. Мало того, що нема мозгів, щоб відфільтрувати, так ще й несете це гівно в маси. Таке слово, як "сарказм" чули?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Denik написав:При цьому пілся виборів в США в нас будуть зовсім розв'язані руки. І ударів саме по НПЗ або по експортній інфраструктурі стане значно більше, що розвалить нафтові надходження оків, а також зацепить світовий ринок.

Размо з тим після виборів у США нам можуть сильно скоротити фінансування і поставки БК, змусивши таким чином до переговорів. А перспектив сильного нарощування ударів по НПЗ я не бачу. Та й зараз нас нічого не обмежує. Попри безглузді побоювання, вже очевидно, що скорочення нафтопереробки не спричиняє здорожчання нафти у світі(що, в принципі очевидно). Також скорочення нафтопереробки в Росії не впливає на ціни на бензин в США
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:30

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Україна не саморозброювалась, а по суті була розброєна глобалістами.


я це знаю не гірше за вас
але суспільний дискурс це схвалював
танки-ракети то було лайкою, ознакою нерозвинених режимів типу кндр-росії

Їх помилка була лише в одному - перший етап вони зробили (роззброїли), а от на другий тупо забили - не інтегрували.

я залишаюшь при свої думці - то був розподіл сфер впливу, за яким Україна і не повинна була бути інтегрованою в західний світ
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 10 лип, 2024 11:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:30

  detroytred написав:Особові справи всі на місці.

Це не є так.
Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку.
А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:33

  andrijk777 написав:detroytred
Кожен думає за себе і тільки за себе.
Ось Моді обнімався і цілувався з путіним. Чому?
Здавалось би Індія - незалежна держава, яка-не-яка демократія, особливо не дружила з РФ, суперник Китаю(васалом якого вже частково є РФ).
Але купляє нафту в рази більше ніж до війни, тому що вигідно, тим самим фактично спонсорує війну. Обнімається з путіним. І плювати вона хотіла що путін почав агресивну війну, вбиває людей, дітей і т.д.

Таким світ був, є і напевно буде завжди. Таким насправді є і Захід. В кожного свої особисті інтереси.

Глобалізація -- це як гормони...
Розуміти, бажати хоч одного, а гормони наперекір тягнуть в інший бік.

Наперекір особистим інтересам...

І альтернативи нема.
Ще аналогія:
особистий інтерес мати раба....
Але вигідніше стає рабу дати свободи холопа.
Потім вільного.
А потім платити йому безумовний базовий дохід.

Так і з глобалізацією.
Особистий інтерес окремий.
Але вигідніше об'єднуватися, інтегруватися глибше і далі.
В *Саме такого роду взаємовідносини протилежностей Гегель назвав протиріччями. "Суперечність є корінь усякого руху і життєвості: лише оскільки щось має в самому собі суперечність, воно рухається, має імпульс і діяльність". ------ в кінцевому результаті перемагає інтеграція.
Від окремої печери, племені в ЄС...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:34

  vitaliiangel написав:

Не берусь спорить, но в других источниках читаем:
Разработана на основе ракет серии Х-55 конструкторским бюро «Радуга» в 1980-х годах[3]
......
Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет исключительно российские комплектующие в отличие от предыдущих поколений этих ракет, которые имели комплектующие из стран бывшего СССР.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-101
Здесь - https://24tv.ua/ru/h-101-harakteristiki-rossijskoj-rakety-kak-mozhno-ih-sbivat-24-kanal_n2200741#2 - другие, но взаимно противоречивые утверждения:
Несмотря на то, что Россия настаивает, что эти ракеты — "новодел", "суперточные", более того — полностью российская разработка, все это ложь.

Анализ российских крылатых ракет воздушного базирования экспертами ГУР МО показал, что "современные" аппараты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах.
Осуществленный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960–1970 годах, их выпускали Воронежский завод радиодеталей, минский завод "Интеграл" и другие предприятия Советского Союза. Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели,
– ГУР МО срывает покровы с российского "аналоговнета".

Но тут же:
Ложь о чисто российских деталях опровергли эксперты Conflict Armament Research (CAR). В июле они приехали в Украину, чтобы проанализировать содержание российского оружия и нашли у россиян в Х-101 многочисленные нероссийские компоненты. Эксперты пришли к выводу, что производство новейшего российского высокоточного оружия целиком зависит от поставок ограниченного количества компонентов нескольких европейских, американских и азиатских компаний.[/quote
А дальше совсем интересно:
Результаты исследований были обнародованы в сентябре 2022 года и учтены при наложении на Россию новых санкций, а с иностранными производителями "начинки" для Х-101 и других российских ракет была проведена "воспитательная работа".

Таким образом был перекрыт канал поставки в Россию компонентов к ракетам, что сделало их фактически невозобновляемым ресурсом. Пока у россиян могут оставаться некоторые запасы иностранной электроники, однако о производстве Х-101 в промышленных масштабах (т.е. по несколько десятков в год, по оценкам российского военного эксперта Павла Лузина – около 50 штук) уже речь не идет.

Дальше цитировать не буду. Противно читать успокоительную ложь.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2024 11:38

  Hennady написав:
  detroytred написав:Особові справи всі на місці.

Це не є так.
Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку.
А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".

Гарний приклад.
І?
Скільки таких, як ви?
1 з 10? Чи десь так.

І уточню.
Мова не стільки про наявність і збереження отих старих справ, а у наявності зараз! справ. І не обов'язково паперових, а і електронних. Тобто мова про *справу* в Оберегу.
На студентів і овсі може справ паперових не було, а в Оберегу вони вже є. Внесені на підставі інформації з інших реєстрів.
detroytred
 
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