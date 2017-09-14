fler написав:Не розумію для чого ця ̶т̶у̶п̶и̶з̶н̶а̶ глибина питання? В різні роки кацапи нападали, а результат той самий - Україна як була, так і є Україною. Не намагайтеся маніпулювати роками та пропагандонити "вялічіє", якого насправді ніколи не було.
*Відгрібає* -- це мається на увазі що? Хто більше постраждав. Той і "відгріб". Незалежно від хто напав, а хто захищається. Відгріб -- це той, хто більше постраждав у бійці. Не результат, а хто більше постраждав.
Ну якщо оркостан завжди потрепав, потрепає від України, то ... Матриця. Ось вона у всій красі.
detroytred Кожен думає за себе і тільки за себе. Ось Моді обнімався і цілувався з путіним. Чому? Здавалось би Індія - незалежна держава, яка-не-яка демократія, особливо не дружила з РФ, суперник Китаю(васалом якого вже частково є РФ). Але купляє нафту в рази більше ніж до війни, тому що вигідно, тим самим фактично спонсорує війну. Обнімається з путіним. І плювати вона хотіла що путін почав агресивну війну, вбиває людей, дітей і т.д.
Таким світ був, є і напевно буде завжди. Таким насправді є і Захід. В кожного свої особисті інтереси.
detroytred написав:Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків... Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.
Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж
Два моменти: 1. Я ж спеціально одразу вказав -- про пішаків, які глобалісти кидають у топку. Розброєння України -- це і є оте жертвування. Україна не саморозброювалась, а по суті була розброєна глобалістами. Їх помилка була лише в одному - перший етап вони зробили (роззброїли), а от на другий тупо забили - не інтегрували. Бо глобалісти -- це не фанатики глобалізації. Навіть навпаки, вони її самі не сильно-то сприймають. Але вимушені йти в напрямку.
2. Да нема альтернативи глобалізації. Від слова зовсім. Зовсім нема. Бо ще А.Сміт... Мортимер і овсі розкладав процес неминучої інтеграції всього і вся без прив'язки до соціального устрою або ринку Сміта.
По суті, протекціонізм сучасний від Трампа і Ко --- це та ж сама глобалізація тільки в іншій формі. Не одразу все в одне, а на великі центри... Все рівно, що Трамп, що Маск! підімнуть під себе дрібних поруч навкруги, а потім все рівно почнуть кусатися між великими центрами.
Утопія -- це надія, що трампи, путли, сі, ле пени, орбани зможуть домовлятися надовго. Будуть різати друг дружку не гірше глобалістів... Тіко глобалісти жертвують пішаками..., а ці хлопці по дорослому... -- підготовка та хід Другої Світової тому яскравий приклад. Яскравіше нікуди... Гітлер, Сталін -- це ті ж самі протекціоністи (антіглобалісти). Це груба версія трампістів...
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 10 лип, 2024 11:22, всього редагувалось 1 раз.
Schmit написав:Оцініть, що це чудо на 6-й хвилині пропонує для досягнення кордонів 91. Коротко - мобілізувати 4 мільйони без зарплат, озброїти автоматами, положивши десь мільйон за рік часу досягти цілі. Як на мене, такі дії могли мати успіх лише на початку війни, коли українці сімі повертались з заробітків і тисячами йшли у ТЦК, коли у кацапів був шок від поразок, їх економіка ще не була на військових рейках, коли ще не було ліній суровікіна і тисяч дронів на фронті. Зараз же такі дії не матимуть жодного успіху, призведуть до безглуздої м'ясорубки і повного знищення держави.
Ото вам насрано в голову. Мало того, що нема мозгів, щоб відфільтрувати, так ще й несете це гівно в маси. Таке слово, як "сарказм" чули?
Denik написав:При цьому пілся виборів в США в нас будуть зовсім розв'язані руки. І ударів саме по НПЗ або по експортній інфраструктурі стане значно більше, що розвалить нафтові надходження оків, а також зацепить світовий ринок.
Размо з тим після виборів у США нам можуть сильно скоротити фінансування і поставки БК, змусивши таким чином до переговорів. А перспектив сильного нарощування ударів по НПЗ я не бачу. Та й зараз нас нічого не обмежує. Попри безглузді побоювання, вже очевидно, що скорочення нафтопереробки не спричиняє здорожчання нафти у світі(що, в принципі очевидно). Також скорочення нафтопереробки в Росії не впливає на ціни на бензин в США
Це не є так. Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку. А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".
andrijk777 написав:detroytred Кожен думає за себе і тільки за себе. Ось Моді обнімався і цілувався з путіним. Чому? Здавалось би Індія - незалежна держава, яка-не-яка демократія, особливо не дружила з РФ, суперник Китаю(васалом якого вже частково є РФ). Але купляє нафту в рази більше ніж до війни, тому що вигідно, тим самим фактично спонсорує війну. Обнімається з путіним. І плювати вона хотіла що путін почав агресивну війну, вбиває людей, дітей і т.д.
Таким світ був, є і напевно буде завжди. Таким насправді є і Захід. В кожного свої особисті інтереси.
Глобалізація -- це як гормони... Розуміти, бажати хоч одного, а гормони наперекір тягнуть в інший бік.
Наперекір особистим інтересам...
І альтернативи нема. Ще аналогія: особистий інтерес мати раба.... Але вигідніше стає рабу дати свободи холопа. Потім вільного. А потім платити йому безумовний базовий дохід.
Так і з глобалізацією. Особистий інтерес окремий. Але вигідніше об'єднуватися, інтегруватися глибше і далі. В *Саме такого роду взаємовідносини протилежностей Гегель назвав протиріччями. "Суперечність є корінь усякого руху і життєвості: лише оскільки щось має в самому собі суперечність, воно рухається, має імпульс і діяльність". ------ в кінцевому результаті перемагає інтеграція. Від окремої печери, племені в ЄС...
Разработана на основе ракет серии Х-55 конструкторским бюро «Радуга» в 1980-х годах[3] ...... Ракета выполнена на новой технологической основе, имеет исключительно российские комплектующие в отличие от предыдущих поколений этих ракет, которые имели комплектующие из стран бывшего СССР.
Несмотря на то, что Россия настаивает, что эти ракеты — "новодел", "суперточные", более того — полностью российская разработка, все это ложь.
Анализ российских крылатых ракет воздушного базирования экспертами ГУР МО показал, что "современные" аппараты оснащены электроникой, разработанной в 1960-х годах. Осуществленный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960–1970 годах, их выпускали Воронежский завод радиодеталей, минский завод "Интеграл" и другие предприятия Советского Союза. Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х-101 так и не поразили намеченные цели, – ГУР МО срывает покровы с российского "аналоговнета".
Но тут же:
Ложь о чисто российских деталях опровергли эксперты Conflict Armament Research (CAR). В июле они приехали в Украину, чтобы проанализировать содержание российского оружия и нашли у россиян в Х-101 многочисленные нероссийские компоненты. Эксперты пришли к выводу, что производство новейшего российского высокоточного оружия целиком зависит от поставок ограниченного количества компонентов нескольких европейских, американских и азиатских компаний.[/quote А дальше совсем интересно:
Результаты исследований были обнародованы в сентябре 2022 года и учтены при наложении на Россию новых санкций, а с иностранными производителями "начинки" для Х-101 и других российских ракет была проведена "воспитательная работа".
Таким образом был перекрыт канал поставки в Россию компонентов к ракетам, что сделало их фактически невозобновляемым ресурсом. Пока у россиян могут оставаться некоторые запасы иностранной электроники, однако о производстве Х-101 в промышленных масштабах (т.е. по несколько десятков в год, по оценкам российского военного эксперта Павла Лузина – около 50 штук) уже речь не идет.
Дальше цитировать не буду. Противно читать успокоительную ложь.
Це не є так. Особисто у мене (писав вже раніше) - зі школи, допризовник, потім технікум, потім підприємство, звідти в армію, назад на те ж підприємство, працюю там же, живу там же, де і в школу ходив, тобто не змінювалось нічого, на підприємстві ВОС, збори на перепідготовку через підприємство, все, починаючи від школи, через воєнкомат, само собою. Всі відмітки у військовому квитку. А у 2022 заводили нову справу, так як мене у воєнкоматі просто "не існувало".
Гарний приклад. І? Скільки таких, як ви? 1 з 10? Чи десь так.
І уточню. Мова не стільки про наявність і збереження отих старих справ, а у наявності зараз! справ. І не обов'язково паперових, а і електронних. Тобто мова про *справу* в Оберегу. На студентів і овсі може справ паперових не було, а в Оберегу вони вже є. Внесені на підставі інформації з інших реєстрів.