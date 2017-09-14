Додано: Сер 10 лип, 2024 11:21

fox767676 написав: detroytred написав: Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...

Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому. Клінтон, Обама, Байден, ЄС, соросята тощо, глобалізація канєшна хрєнові. Глобальні цілі вимагають в топку пішаків...Але трампізм, ле пени, путли і т.д. -- це тёмные века, як визначив колега Мортимер ще років 12 тому.



Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізму

а виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж Україна саморозброювалась в очікуванні, під гарантії глобалізмуа виявилося вата та євроскептики мали рацію - у цьому світі кожен сам за себе, а глобалізм , кінець історії то лише котокочасний міраж

Два моменти:1. Я ж спеціально одразу вказав -- про пішаків, які глобалісти кидають у топку. Розброєння України -- це і є оте жертвування.Україна не саморозброювалась, а по суті була розброєна глобалістами.Їх помилка була лише в одному - перший етап вони зробили (роззброїли), а от на другий тупо забили - не інтегрували.Бо глобалісти -- це не фанатики глобалізації. Навіть навпаки, вони її самі не сильно-то сприймають. Але вимушені йти в напрямку.2. Да нема альтернативи глобалізації. Від слова зовсім. Зовсім нема.Бо ще А.Сміт...Мортимер і овсі розкладав процес неминучої інтеграції всього і вся без прив'язки до соціального устрою або ринку Сміта.По суті, протекціонізм сучасний від Трампа і Ко --- це та ж сама глобалізація тільки в іншій формі.Не одразу все в одне, а на великі центри...Все рівно, що Трамп, що Маск! підімнуть під себе дрібних поруч навкруги, а потім все рівно почнуть кусатися між великими центрами.Утопія -- це надія, що трампи, путли, сі, ле пени, орбани зможуть домовлятися надовго.Будуть різати друг дружку не гірше глобалістів...Тіко глобалісти жертвують пішаками..., а ці хлопці по дорослому... -- підготовка та хід Другої Світової тому яскравий приклад.Яскравіше нікуди...Гітлер, Сталін -- це ті ж самі протекціоністи (антіглобалісти). Це груба версія трампістів...